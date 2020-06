Garnica in cabina di regia a Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE (BARI)- Giugno si apre con la seconda importante novità per la stagione 2020/2021. La New Mater Volley Castellana Grotte si affida alla regia di Fernando Garnica. Sarà il palleggiatore argentino naturalizzato italiano, quindi, a guidare la formazione del presidente Nino Carpinelli nella sua prossima avventura nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Dopo l’ufficializzazione di coach Flavio Gulinelli, alla sua terza esperienza in casa New Mater, secondo ritorno per la società castellanese che abbraccia nuovamente Garnica dopo le due stagioni vissute in gialloblù nel 2016/2017 (promozione dalla serie A2 alla Superlega) e 2017/2018.

LA CARRIERA-

Garnica, classe 1980, sette campionati di B1, sette campionati di A2 (l’ultimo a Bergamo con la conquista della Coppa Italia A2) e due campionati di A1 dal 2000 ad oggi in Italia, ha scelto così nuovamente la Puglia (oltre Castellana ha giocato anche per Gioia, Squinzano e Molfetta) per una nuova sfida sportiva.

LE PAROLE DI FERNANDO GARNICA-

« Molto felice di ritrovare una città in cui sono stato benissimo, ho costruito tante amicizie e una società che ho molto apprezzato. Lasciare l’Olimpia non è stata una scelta semplice. L’epidemia qui a Bergamo ha colpito molto forte e ne abbiamo subito tutti le conseguenze. Dal punto di vista familiare e sportivo non potevo non scegliere un ambiente in cui sono stato altrettanto bene e una squadra che mi garantisse altrettanta serenità. C’è grande voglia di ripartire: siamo come bambini a cui hanno levato il giocattolo. Da un giorno all’altro ci hanno levato la pallavolo. Per questo motivo c’è ancora più voglia di tornare in campo e affrontare nuove sfide ».