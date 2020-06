De Pandis sarà ancora il libero della New Mater

CASTELLANA GROTTE (BARI)- Serviva solo l’ufficializzazione, notizia che è arrivata proprio ad inizio settimana. Prima conferma nel roster della New Mater Volley Castellana Grotte in vista della stagione 2020/2021. Sarà, per il secondo anno consecutivo, Daniele De Pandis il libero della formazione pugliese nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

LA CARRIERA-

Classe 1984, salentino di Lecce, De Pandis avvierà così la sua 15esima stagione in serie A: sarà la sua quinta in A2 (la seconda a Castellana, ha indossato anche le maglie di Santa Croce e Taviano), oltre ai 10 campionati di A1 (con Verona, Trento, Molfetta, Monza, Cuneo, Latina e Forlì). Undici, invece, le presenze nello scorso torneo, segnato da un pesante infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato il 22 dicembre 2019 in casa contro Santa Croce e superato solo l’8 marzo 2020 in trasferta a Calci (in quella che di fatto è stata l’ultima gara della stagione). La New Mater Castellana, insomma, riparte nelle conferme dal suo libero. De Pandis, invece, riparte con un doppio significato: quello di dimenticare definitivamente il lungo stop e di tornare presto a parlare di volley.

LE PAROLE DI DANIELE DE PANDIS-

« Ripartiremo con lo stesso spirito con cui abbiamo chiuso in maniera, anche netta, la stagione scorsa.Ripartiremo dagli stessi obiettivi da raggiungere e dallo stesso atteggiamento: quello di dare il massimo per portare alla società e a tutto l’ambiente grandi soddisfazioni. Quella di rimanere in Puglia è una scelta importante sia per il livello sportivo della squadra e del club, ma anche dal punto di vista personale. Qui si sta bene, si può lavorare con serietà e si possono costruire risultati importanti. Con Gulinelli ho già lavorato a Molfetta e quell’anno abbiamo instaurato un ottimo rapporto. Con Garnica, invece, siamo stati compagni a Squinzano in B1 nel 2004. Conosco entrambi abbastanza per dire che ci sono i presupposti giusti per fare un’ottima stagione. Poi è chiaro che il campo dirà la sua e dirà quali sono le formazioni migliori ».