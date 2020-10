Parte il campionato di A2 Maschile

ROMA- La Serie A2 Credem Banca riapre i battenti per la stagione 2020/21. I sei match del primo turno sono in programma domenica 18 ottobre: un anticipo alle 17.00 e il resto delle gare alle 18.00. Sono 12 le squadre al via con le new entry Cuneo e Taranto iscritte alla categoria dopo aver rilevato, rispettivamente, i titoli sportivi di Calci e Materdomini. Veste inedita per l’Agnelli Tipiesse Bergamo, reduce dalla fusione con Cisano Bergamasco.

Un ritorno in A2 dopo dieci anni per la Prisma Taranto, squadra guidata dal “mago” Di Pinto. I pugliesi vantano giocatori esperti e a caccia di record come Padura Diaz (3 punti ai 4200) e Presta a (2 muri ai 300). Alle 17.00 il Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia si presenta al PalaMazzola per un battesimo all’insegna di grinta e agonismo, magari con i 9 attacchi vincenti che mancano a Cisolla per abbattere il muro dei 5000 in Regular Season.

L’Emma Villas Aubay Siena e il nuovo allenatore Spanakis iniziano il proprio cammino alle 18.00 in casa al PalaEstra contro la Pool Libertas Cantù, formazione veterana e affidata quest’anno a Battocchio. Nei quattro scontri diretti disputati in Serie A hanno avuto sempre la meglio i senesi, che domenica devono vedersela con un ex insidioso, Mariano. Sfida tra centrali: Zamagni è a 2 punti dai 1700, a Monguzzi ne mancano altrettanti per i 1500.

Debutto al PalaPozzoni per l’Agnelli Tipiesse Bergamo di Graziosi, tecnico rientrato dopo le esperienze sulle panchine di Ravenna e Siena. Cargioli, a soli 10 punti dal muro dei 1000, attende la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo di Serniotti per spezzare lo stallo di 1-1 nei due faccia a faccia. Tra i piemontesi figurano tre ex: Preti (1 punto ai 1600), Tiozzo e Wagner, nel 2019/20 a Bergamo. Nella BAM sono tutti a disposizione per la trasferta tranne Catania.

La Cave del Sole Geomedical Lagonegro targata D’Amico sta per esordire nella nuova casa, il Palasport Villa D’Agri a Marsicovetere (PZ). A caricare il team ci pensa il carismatico Fabroni, alzatore a 3 ace dai 300 in Regular Season. Sul fronte opposto c’è il sestetto toscano della Kemas Lamipel Santa Croce, che ha avuto la meglio in 5 dei 6 scontri diretti e che quest’anno è guidato da Montagnani. Copelli e Robbiati tornano in Basilicata da rivali.

La Synergy Mondovì del confermato Barbiero ha riabbracciato nel mercato estivo il rientrante Paoletti, a 2 block dai 300 in carriera. I piemontesi sognano una partenza decisa, ma devono vedersela con un team ostico ed esperto come la BCC Castellana Grotte, agli ordini dell’ex Calci Gulinelli. Per gli ospiti è il giorno del centesimo gettone di Erati in Regular Season. Ancora in forse Van Dijk che è a una sola gara giocata dalle 100 in carriera. Mai battuto nei quattro precedenti, il team pugliese si presenta in veste di bestia nera.

Emiliani e abruzzesi “fanno 13” sotto la rete. La Conad Reggio Emilia, con il rientrante Mastrangelo alle redini e il bomber Bellei a 27 punti dai 2500 in Regular Season, trova sul proprio cammino per la tredicesima volta in Seria A la Sieco Service Ortona di Nunzio Lanci. Al momento il sodalizio abruzzese è avanti con 7 vittorie a 5. Alla prima giornata subito una sfida suggestiva al centro tra l’ex bandiera di Ortona Sesto e il gigante Fabi, lo scorso anno a Reggio. Shavrak è reduce dalla pulizia del menisco e salterà le prime partite.

PROGRAMMI E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA-

Domenica 18 ottobre 2020, ore 17.00

Prisma Taranto – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Arbitri: Palumbo-Colucci



Domenica 18 ottobre 2020, ore 18.00

Emma Villas Aubay Siena – Pool Libertas Cantù Arbitri: Merli-Verrascina

Agnelli Tipiesse Bergamo – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Piperata-Spinnicchia

Cave del Sole Geomedical Lagonegro – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri:Talento-Vecchione

Synergy Mondovì – BCC Castellana Grotte Arbitri:Santoro-Rossi

Conad Reggio Emilia – Sieco Service Ortona Arbitri: Rolla-Marotta