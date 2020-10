A2 Maschile, si giocano tre partite della 3a giornata

ROMA-Ad aprire le danze è il match delle 16.00 tra Bergamo e Ortona. Alle 18.00 Siena ospita Lagonegro e la Pool libertas Cantù accoglie la Kemas Lamipel Santa Croce.

Rinviati a data da destinarsi i match BCC Castellana Grotte – BAM Acqua San Bernardo Cuneo, Synergy Mondovì – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia e Conad Reggio Emilia – Prisma Taranto.

Reduce dalla vittoria con la New Mater al PalaGrotte e terza in classifica a 5 punti, l’Agnelli Tipiesse Bergamo, con Santangelo a 11 punti dai 1700 in carriera, cerca il terzo successo di fila, possibilmente con il sorpasso in casa sulla Sieco Service Ortona, capolista e con una lunghezza di vantaggio sugli orobici a braccetto con Cuneo grazie al blitz in Emilia Romagna e al 3-0 interno con Mondovì. Gli abruzzesi hanno battuto Bergamo una volta in sei gare. Gli ex Sette e Shavrak tornano in Lombardia da rivali. Cantagalli a 9 punti dagli 800.

Consapevoli di dover ancora recuperare la gara del primo turno con Cantù, i giocatori dell’Emma Villas Aubay Siena hanno il compito di reagire dopo il debutto negativo a Cuneo. Stessa esigenza per la Cave del Sole Geomedical Lagonegro, che ha perso i 3 precedenti con i senesi e nei primi due turni ha racimolato 1 punto (in casa con i “Lupi”). Fantauzzo lo scorso anno militava a Lagonegro, Fabroni (gara n. 500 in Regular Season) e Spadavecchia hanno giocato insieme anche in maglia senese. Gettone n. 300 in carriera per Santucci, 10 attacchi punto ai 1000 per Tiurin.

In attesa di recuperare la trasferta a Siena, la Pool Libertas Cantù vuole scrollarsi di dosso le scorie dell’esordio casalingo perso contro Taranto e cancellare lo zero in classifica. Sulla strada della squadra lombarda c’è la bestia nera Kemas Lamipel Santa Croce, che ha vinto i 4 precedenti. Gli uomini di Montagnani, con Colli a 1 match dai 100 in Regular Season, sono a quota 5 in classifica e cercano il tris di successi dopo il blitz da 2 punti in Basilicata e la vittoria per 3-1 con la Conad. Nei roster figurano un ex per parte: Bertoli ha giocato con i “lupi”, Robbiati fino a due stagioni fa era una bandiera canturina.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA-



Domenica 1 novembre 2020, ore 16.00

Agnelli Tipiesse Bergamo – Sieco Service Ortona Arbitri: Sessolo-Santoro



Domenica 1 novembre 2020, ore 18.00

Emma Villas Aubay Siena – Cave del Sole Geomedical Lagonegro Arbitri: Carcione-Grassia

Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Prati-Marotta



Rinviate a data da destinarsi-

BCC Castellana Grotte – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Synergy Mondovì – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Conad Reggio Emilia – Prisma Taranto