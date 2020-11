A2 Maschile, quattro sfide si, due rinvii

ROMA- Dopo un turno anomalo con solo due squadre in campo, la serie A2 Credem Banca si prepara per la 4a giornata di andata in programma domenica 8 novembre. Alle 16.00 giocano Lagonegro e Cantù, alle 18.00 Ortona – Siena e Brescia – Castellana Grotte. Cuneo – Reggio Emilia in campo martedì alle 19.00. Rinviati, invece, due dei confronti in scaletta domenica: Santa Croce – Bergamo e Taranto – Mondovì.

Il turno si apre alle 16.00 sul campo del Palasport Villa D’Agri, con la Cave del Sole Geomedical Lagonegro a caccia del primo sorriso dopo 3 sconfitte e con 1 punto in classifica, conquistato all’esordio casalingo con Santa Croce. Il team lucano, con Fabroni a 1 ace dai 300, è l’unico ad aver disputato tutte le partite in calendario. Sul fronte opposto c’è la Pool Libertas Cantù, che in Serie A si è imposta una volta in 5 incontri con Lagonegro. I canturini hanno disputato un solo match, il flop casalingo con Taranto, e sono fermi a zero punti. Tra gli ospiti Motzo è a 14 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season

A punteggio pieno e due partite giocate su tre, la Sieco Service Ortona, con lo schiacciatore Sette a 14 punti dai 500, ritrova una bestia nera battuta solo una volta in sei incroci, l’Emma Villas Aubay Siena, protagonista dell’unico match del terzo turno, vinto in 3 set. La formazione toscana, con Della Lunga a 1 match dai 600 in carriera, Salsi a un gettone dai 100 in Regular Season e Barone a 7 attacchi dai 1000, cerca la prima vittoria esterna in stagione. Menicali ha giocato con il team ospite nella stagione 2016/17.

Una sconfitta e una vittoria in Regular Season per la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia nelle gare fin qui disputate, con Tiberti ora a 4 punti dai 900 in carriera. Al Centro Sportivo San Filippo si presenta la BCC Castellana Grotte, con Gitto a 3 muri dai 400 in Regular Season e Patriarca a 10 punti dai 2300 in carriera. Negli unici due precedenti ad avere la meglio sono stati i pugliesi, che all’esordio stagionale hanno espugnato il PalaManera di Mondovì al tie break per poi inciampare in casa contro Bergamo e rinviare la gara del terzo turno. In Lombardia la New Mater ritrova Esposito da rivale.

In calendario c’è anche il match inedito martedì 10 novembre, in Piemonte, con la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo che torna in campo dopo il rinvio dell’ultimo match martedì sera alle 19.00. A 4 punti in classifica per la beffa a Bergamo e il successivo riscatto casalingo con Siena, i padroni di casa se la devono vedere contro la Conad Reggio Emilia, ultima della classe intenzionata a cancellare il segno zero dalla classifica dopo due sconfitte per 3-1 e un rinvio. Gli ospiti ritrovano da rivale Tiozzo, a Reggio nella stagione 2014/15. Profumo di record in Regular Season: da una parte Da Silva è a 23 punti dai 1500, dall’altra Ristic è 3 attacchi punto dai 500.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA-



Domenica 8 novembre 2020, ore 16.00

Cave del Sole Geomedical Lagonegro – Pool Libertas Cantù Arbitri: Palumbo-Gasparro

Domenica 8 novembre 2020, ore 18.00

Sieco Service Ortona – Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Di Bari-Mattei

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia – BCC Castellana Grotte Arbitri: Piperata-Selmi

Martedì 10 novembre 2020, ore 19.00

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia Arbitri: Santoro-Brunelli



Rinviate a data da destinarsi

Kemas Lamipel Santa Croce – Tipiesse Agnelli Bergamo

Prisma Taranto – Synergy Mondovì

LA CLASSIFICA-

Sieco Service Ortona 6, Prisma Taranto 6, Agnelli Tipiesse Bergamo 5, Kemas Lamipel Santa Croce 5, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 4, Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia 3, Emma Villas Aubay Siena 3, BCC Castellana Grotte 2, Synergy Mondovì 1, Cave del Sole Geomedical Lagonegro 1, Pool Libertas Cantù 0, Conad Reggio Emilia 0