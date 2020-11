A2 Maschile: si gioca su quattro campi

NOLA (CASERTA)- Dopo un 4° turno caratterizzato dalla rimonta della New Mater a Brescia in diretta su RAI Sport, e dal record di Diego Cantagalli, che ha siglato 46 punti nel successo al tie break di Ortona, messo in archivio anche il posticipo tra Cuneo e Reggio Emilia, i Club tornano in campo nel weekend del 14 e 15 novembre per la 5a giornata. Rinviati due match, a Bergamo e a Siena.

Reduce dalla passerella su RAI Sport coronata dalla rimonta al tie break sul campo di Brescia, la BCC Castellana Grotte, con Van Dijk a 20 attacchi vincenti dai 1500 si trova di fronte per la quinta volta in Serie A la Cave del Sole Geomedical Lagonegro, che ha 1 solo punto in classifica e si presenta in Puglia con Spadavecchia a 1 gara giocata dalle 200. Avanti col bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta è la New Mater, che ritrova da rivale Fabroni, al palleggio per la BCC nella passata stagione e a caccia dell’ace n.300 in Regular Season.

La Sieco Service Ortona si gode il primato solitario in classifica a quota 8 dopo 3 gare giocate e il record di 46 punti in una singola gara stabilito domenica da Cantagalli nella vittoria al tie break con Siena. Gli abruzzesi, con Simoni a un match dai 200 e Menicali ai 15 punti dai 1000 in Regular Season, ospitano la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo di Wagner (23 punti ai 1500 in Regular Season), che martedì nel recupero della 4a giornata ha battuto 3-2 Reggio Emilia piazzandosi a 2 punti dalla vetta. La terza sfida tra i due team spezzerà la situazione di 1-1.

Penultima in classifica a 1 punto dopo due gare giocate e con Borgogno a 16 sigilli dai 2000, la Synergy Mondovì non è scesa in campo nelle due ultime giornate e vuole ricarburare in casa contro la Kemas Lamipel Santa Croce, che di punti ne ha 5 in due gare ed è imbattuta in stagione. Anche gli ospiti hanno saltato gli ultimi due match, ragione per cui Colli è ancora a 1 gara dalle 100 in Regular Season. I piemontesi sono avanti 5-1 nei precedenti. Marra nella passata stagione vestiva la maglia dei lupi, casacca indossata anche dall’opposto Paoletti nel 2011/12.

Dopo tre tentativi andati a vuoto e ancora a caccia della prima vittoria, la Conad Reggio Emilia ha mosso la classifica nel posticipo del 4° turno con 1 punto a Cuneo. Gli emiliani, con Ristic a 3 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season, lanciano la sfida alla Pool Libertas Cantù in una classica della A2. Nei 12 precedenti ad avere la meglio sono stati i reggiani (7-5). Noni in classifica a 4 punti e reduci dal primo successo stagionale a Lagonegro, i canturini affrontano tre ex: l’esperto Ippolito insieme a Maiocchi e Suraci, entrambi nel roster lombardo fino allo scorso anno. La Conad riceve la visita dell’ex Bertoli.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA-

Sabato 14 novembre 2020, ore 19.00

BCC Castellana Grotte – Cave del Sole Geomedical Lagonegro Arbitri: Vecchione-Colucci

Domenica 15 novembre 2020, 16.00

Sieco Service Ortona – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo Arbitri: Gasparro-Morgillo

Domenica 15 novembre 2020, ore 18.00

Synergy Mondovì – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Santoro-Pristerà

Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù Arbitri: Sessolo-Mesiano

Rinviate a data da destinarsi

Agnelli Tipiesse Bergamo – Prisma Taranto

Emma Villas Siena – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

LA CLASSIFICA-

Sieco Service Ortona 8 (3 gare giocate), Prisma Taranto 6 (2), BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 6 (3), Agnelli Tipiesse Bergamo 5 (2), Kemas Lamipel Santa Croce 5 (2), BCC Castellana Grotte 4 (2), Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia 4 (2), Emma Villas Aubay Siena 4 (2), Pool Libertas Cantù 3 (2), Conad Reggio Emilia 1 (3), Synergy Mondovì 1 (2), Cave del Sole Geomedical Lagonegro 1 (4)