Nella 7a di ritorno il big match è Santa Croce-Castellana Grotte

ROMA-Dopo i recuperi del 2° turno di ritorno, che hanno visto prevalere il fattore campo con il successo di Brescia al tie break su Motta e di Castellana Grotte in tre set contro Cuneo, la Serie A2 Credem Banca torna nel fine settimana con le gare della 7a di ritorno. Rinviata Mondovì – Bergamo. Riposa Cuneo.



Domenica, alle 18.00, in campo Sieco Service Ortona e Cave Del Sole Lagonegro per rompere lo stallo (4-4) nel nono faccia a faccia in Serie A. Il team di casa, terzultimo con 17 punti all’attivo dopo 17 incontri sostenuti, deve assolutamente muovere la classifica. I lucani, quinti a quota 28 con 18 gare giocate, in Abruzzo ritrovano da rivali tre ex: De Paola, Fabi e Molinari. In Regular Season da una parte Bulfon cerca il punto n. 500, dall’altra Di Silvestre è vicino ai 1000 sigilli.



Alla stessa ora, la Pool Libertas Cantù ospita la HRK Diana Group Motta a caccia del primo successo in Serie A contro il team veneto, che si è imposto sul proprio campo all’andata nell’unico precedente. A confronto l’ottava e la settima forza della classifica, al momento separate da 5 punti, ma con i veneti che hanno giocato una partita in meno. L’unico ex del match è Alberini.



Sempre alle 18.00, ci sarà uno scontro al vertice: la Kemas Lamipel Santa Croce, seconda, accoglie la BCC Castellana Grotte, terza, per l’undicesimo confronto diretto. Ben 9 le vittorie in 10 incroci per i pugliesi. I lupi, che l’unico successo lo hanno centrato nella passata stagione a Castellana, hanno sempre perso in casa con la BCC nei tre precedenti e vogliono rompere il digiuno. L’unico ex nei roster è il libero Pace. Izzo è a 1 gara dalle 200 in Regular Season, Arienti cerca la presenza n. 100.



L’ultimo match con fischio di inizio alle 18.00 è la sfida tra Delta Group Porto Viro e Conad Reggio Emilia, rispettivamente al nono e al sesto posto in classifica. Il team di casa, che si è imposto nei due precedenti, vuole ripetersi grazie agli ex Conad Fabroni (1 ace ai 400 in carriera) e Bellei (13 punti ai 3000 in Regular Season). Gli ospiti, reduci dalla conquista della Coppa di A2, non giocano in campionato dal 6 febbraio, giorno del 3-0 su Mondovì. Tra i reggiani Cominetti è a 8 punti dai 1500.



Nel posticipo delle 19.00, sotto rete si ritrovano Gruppo Consoli McDonald's Brescia ed Emma Villas Aubay Siena, che alla vigilia del quindicesimo scontro diretto hanno collezionato 7 affermazioni a testa nei faccia a faccia. I tucani, al momento decimi e a + 6 dal sodalizio senese, penultimo con una gara in meno, non vogliono riaccendere l’entusiasmo dei rivali. l’Emma Villas vuole ribellarsi alla classifica scomoda, ma deve vedersela con gli ex Mazzone e Patriarca. Bisi è vicino ai 3000 punti, Onwuelo è a un passo dai 1000.



Turno di riposo per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, che dopo la delusione casalinga nella finalissima di Coppa Italia di A2 è caduta in 3 set a Castellana Grotte nel recupero della 2a di ritorno slittando al quarto posto in classifica.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7a GIORNATA DI RITORNO-