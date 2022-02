Mercoledì due recuperi in A2 Maschile

ROMA-In attesa che la Serie A2 Credem Banca torni in campo al completo per l’8a giornata di ritorno della Regular Season, quattro squadre saranno protagoniste dei due recuperi infrasettimanali. Mercoledì, alle 20.00, Siena ospiterà Reggio Emilia per la 2a di ritorno, mentre Motta riceverà Cuneo per l’a 3 di ritorno.



Nel recupero della 2a di ritorno, l’Emma Villas Siena, penultima con 14 punti in 17 partite dopo lo stop a Brescia, deve stringere i tempi e reagire per non trovarsi con l’acqua alla gola nella volata. Al PalaEstra arriva la Conad Reggio Emilia, vincitrice della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 e in fiducia grazie al successo esterno agguantato al fotofinish nella maratona di Porto Viro. In classifica i reggiani sono quinti con 28 punti in 16 match. La tradizione negli scontri diretti è favorevole ai toscani (6-4), mentre a ex è avanti la Conad, che ritrova Mattei, Onwuelo e Pinelli. Nel passato recente di Zamagni figurano due anni di prove convincenti a Siena. Ottaviani è a 10 attacchi vincenti dai 1500.



Sempre alle 20.00 di mercoledì, si contendono i tre punti HRK Diana Group Motta e BAM Acqua S. Bernardo Cuneo nel faccia a faccia numero 4 in Serie A. I tre precedenti si sono chiusi con altrettante vittorie del sestetto piemontese. In questo campionato le due formazioni hanno disputato entrambe 17 match di Regular Season e in classifica sono separate da sei lunghezze: i padroni di casa, che sono rientrati da Cantù con un solo punto, occupano il settimo posto a quota 27, mentre gli ospiti, reduci dal turno di riposo, stazionano nella quarta piazza a 33. Da una parte Gamba è a 9 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season, così come dall’altra Codarin è a 4 punti dai 1000 nelle stagioni regolari, mentre Wagner è a 12 punti dai 2500 in Italia.



RECUPERO 2a GIORNATA DI RITORNO-