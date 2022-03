Si completa la 3a di ritorno con due recuperi

ROMA-Tra il 2 e il 3 marzo si completa il tabellone della 3a giornata di ritorno di Serie A2 Credem Banca con gli ultimi due recuperi del turno. Alle 20.30 di mercoledì 2 marzo la Conad Reggio Emilia, con Cantagalli a 26 attacchi vincenti dai 1000 nelle stagioni regolari, ospita la BCC Castellana Grotte per lo scontro diretto n. 12 (6 vittorie a 5 per i pugliesi nei precedenti). In classifica Reggio Emilia è quinta dopo la vittoria netta in casa contro Brescia, mentre il team pugliese è sul gradino più basso del podio e viene dal successo interno per 3-0 contro Cantù. Due per parte gli ex: Garnica e Scopelliti hanno giocavano in Puglia, mentre Arienti e Tiozzo hanno vestito i colori della Conad. Alle 20.00 di giovedì 3 marzo è programmata la seconda sfida assoluta tra Synergy Mondovì e Delta Group Porto Viro, con i veneti che si sono imposti per 3-1 in casa nell’unico precedente, giocato nel girone di andata. Reduci dal turno di riposo, i piemontesi sono ultimi e distanziati, ma con alcuni match da recuperare, mentre gli ospiti, caduti in tre set a Siena, sono decimi e caldeggiano il possibile record di Bellei, a 18 punti dai 3500 in carriera.