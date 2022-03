Tardioli lascia la panchina di Porto Viro

PORTO VIRO (ROVIGO)-Francesco Tardioli ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Delta Group Porto Viro. Il tecnico umbro ha maturato la decisione di lasciare l’incarico nelle ore successive alla gara persa con Siena. Al suo posto promosso come primo allenatore Nicola Baldon, che rimarrà in carico fino al termine della stagione. A coach Tardioli va il più sincero ringraziamento da parte del Delta Volley per l’impegno profuso in questi mesi e l’augurio dei migliori successi nel prosieguo della propria carriera sportiva.