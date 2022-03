Reggio Emilia spazza via Castellana Grotte

REGGIO EMILIA- La Conad Volley Tricolore vince il recupero della terza giornata di ritorno , rimandata causa positività Covid-19, contro la BCC Castellana Grotte, nella partita degli ex, da una parte nelle file dei reggiani Tiozzo e Arienti, mentre per i pugliesi Garnica e Scopelliti. Successo netto per 3-0 (25-17, 25-22, 25-16) per la squadra di Mastrangelo che ha dominato il match trascinata da Cantagalli che con i 21 punti messi a segno si è portato a cinque punti dai 1000 in campionato.

Gli ospiti partono subito forte e si apprestano dopo appena due minuti sul 3-6 e Reggio Emilia chiama time out immediatamente, Tim Held prova a ripartire con un attacco stretto nei tre metri avversari (4-7). Il muro di Cantagalli trova il pareggio dell’8-8 e coach Gulinelli risponde chiamando un time out, da qui le squadre iniziano l’inseguimento reciproco fino alla pipe di Held del 14-13 e poi arriva il break di vantaggio che vede protagonista sempre Cantagalli (17-15). Con un inizio set che per la squadra di casa non faceva ben sperare, arrivano i due ace di Held in battuta, il muro di Scopelliti a portare la squadra a sette set point (24-16), infine è Cominetti a chiudere il set sul 25-17.

Conad Volley Tricolore forte dell’entusiasmo del primo set, apre il secondo sul 4-2, sul 6-6 gli ospiti dopo un recupero ritrovano la parità; mentre Castellana Grotte si mette all’inseguimento dei reggiani con ottimi attacchi di Tiozzo, rispondono per i padroni di casa Cantagalli e Cominetti (11-10). Cantagalli innesca un muro out che vale il 17-15, successivamente l’amico Held segna il ventesimo punto (20-19) e dopo il punto di Cominetti, coach Gulinelli chiama time out. Ennesimo ace di Held sul 22-19, ma Castellana Grotte non ci sta e recupera, Cominetti con un pallonetto però annulla le speranze avversarie di portare a casa il set (25-22).

Inizio di terzo set combattuto per entrambe le compagini, ma Cantagalli regala al pubblico reggiano un ace sul lungo linea che vale il 5-3 e Cominetti lo segue sul 7-4. Una partita costellata da ace con Zamagni che si aggiunge ai compagni sull’11-5, in un momento dove la Conad Reggio Emilia sembra lanciata verso l’obiettivo, avendo raggiunto un vantaggio di sei lunghezze. Sul punteggio di 15-8 arriva la richiesta di time out da parte di Castellana Grotte, successivamente l’ottavo ace del match viene portato a casa da Cantagalli che pizzica nuovamente la linea (17-10). I reggiani mantengono e aumentano il vantaggio creato anche grazie ad un attacco da posto due di Cantagalli (23-14) e il punto del 25-16 è un errore avversario che consegna la partita in mano ai reggiani.

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA – BCC CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-17, 25-22, 25-16)

CONAD REGGIO EMILIA: Garnica 0, Held 14, Scopelliti 3, Cantagalli 21, Cominetti 11, Zamagni 4, Cagni (L), Morgese (L), Marretta 0, Mian 0. N.E. Catellani, Suraci, Sesto. All. Mastrangelo.

BCC CASTELLANA GROTTE: Izzo 5, Tiozzo 7, Presta 5, Lopes Nery 12, Fiore 6, Truocchio 7, De Santis (L), Santambrogio 0, Toscani (L), Borgogno 0. N.E. Zanettin, Capelli, Arienti. All. Gulinelli.

ARBITRI: Selmi, Papadopol.

NOTE – durata set: 27′, 28′, 23′; tot: 78′.