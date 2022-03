Giovedì si recupera Siena-Mondovì

SIENA-Tra la 9a e la 10a giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca è in programma il recupero del 4° turno di ritorno tra l’Emma Villas Siena e la Synergy Mondovì, match con fischio d’inizio alle 20.00 di giovedì 10 marzo. Si tratta dello scontro diretto n. 13 tra i due Club. Dominante nei primi 12 il sodalizio toscano con 10 vittorie. Domenica, grazie al successo per 3-1 a Castellana Grotte, i senesi hanno scavalcato Ortona portandosi in terzultima posizione a +1 sugli abruzzesi. Il sestetto piemontese finora ha giocato meno partite rispetto a tutte le rivali e nel fine settimana si è arreso in tre set contro Cantù al PalaFrancescucci di Casnate con Brembate. Ora agli ospiti servono i tre punti per sperare di salvarsi nella volata del torneo.