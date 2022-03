Mondovì chiude la Regular Season battendo Talmassons

MONDOVI’ (CUNEO)- In scena al PalaManera l’ultima giornata di regular season per le formazioni dell’LPM BAM Mondovì e Cda Talmassons, rispettivamente terza e seconda forza del girone B. Se i punti in palio non sono ormai più determinanti ai fini della classifica, la gara è comunque importante per riprendere il ritmo di gioco, in vista degli imminenti Play Off. La spunta la LPM Bam Mondovì che si prende il lusso di chiudere questa parte della stagione nel migliore dei modi dimostrando a se stessa e al suo pubblico di poter dire la propria negli imminenti Play Off.