Siena ferma Cuneo, Castellana cade contro Lagonegro

ROMA- Dopo il successo di ieri dell’Agnelli Tipiesse Bergamo sulla Pool Libertas Cantù , che ha riportato gli orobici al comando della classifica, oggi la 12a giornata di A2 Maschile ha vissuto le altre cinque partite. Sconfitta in trasferta per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che fa i conti del magic moment dell’ Emma Villas Aubay Siena che con il successo di oggi al tie break inanella il quinto successo di fila. La Conad Reggio Emilia si issa al quarto posto battendo nettamente la Sieco Service Ortona ed approfittando del ko esterno della BCC Castellana Grotte sul campo della Cave Del Sole Lagonegro. Corroborante successo da tre punti per l’ HRK Diana Group Motta in casa della Synergy Mondovì. Battaglia a Caorle fra Delta Group Porto Viro e Gruppo Consoli McDonald's Brescia con la squadra di Zambonardi che ha saputo rintuzzare la rimonta avversaria ed imporsi al tie break.

TUTTE LE SFIDE-

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO - BCC CASTELLANA GROTTE-

Tre punti importantissimi per la Cave del Sole che trova una vittoria tra le mura di casa che riporta il sorriso. Terza sconfitta consecutiva per la Bcc Castellana Grotto (dopo il recupero con Reggio Emilia e lo stop interno con Siena). Una gara che non era iniziata nel migliore dei modi per i lucani, ma poi raddrizzata dai ragazzi di Barbiero che hanno mostrato più rabbia e convinzione nei momenti decisivi uscendo fuori da situazioni difficili soprattutto dopo il primo set e l’inizio del quarto.

La gara inizia con un minuto di silenzio in ricordo del compianto papà del Presidente Nicola Carlomagno, scomparso in settimana.

Nel primo set , dopo un parziale equilibrio gli ospiti provano ad allungare e trovano un vantaggio importante che mantengono fino alla fine del set. Nel Secondo partono ancora a razzo i pugliesi ma capitan Milan e compagni risalgono con calma e precisione la china e trovano prima il pareggio poi l’allungo, Castellana ribalta nuovamente ma il finale questa volta e a marchio lagonegrese. Nel terzo set le squadre si alternano nella conduzione del set , poi nel momento decisivo Lagonegro non si fa scappare l’occasione di andare avanti è 2-1.

Gli ospiti partono sciolti ad inizio set e allungano + 2 (3-5). Milan con diagonale fa registrare la prima parità sul sesto punto. Si prosegue punto a punto tra le due formazioni. E’ sempre la New Mater tuttavia a riprendere la marcia e scappa sul +4 (9-13), Barbiero ferma il gioco. Al rientro sul rettangolo sono sempre gli ospiti ad incasellare punti grazie a distrazioni dei biancorossi (11-16). La Cave del Sole non riesce a trovare la giusta concentrazione e i pugliesi ne approfittano, nella parte finale Castellana è incisiva ed il set si chiude in favore degli ospiti.

Secondo set iniziano con la giusta marcia ancora gli ospiti che si portano sul 1-3 per poi proseguire la striscia positiva sul 2-7. La Cave del Sole dimezza lo svantaggio ed è 6-8 , provano ancora gli ospiti sul11-14 ma Di Silvestre prima trova un mani out poi un ace che porta Lagonegro a -1 (13-14). Ci mette lo zampino anche capitan Milan che trova il pareggio sul 15mo punto. Il solito Di Silvestre questa volta trova il vantaggio della Cave del Sole 20-18 poi Argenta di forza allunga e mister Barbone chiama il tempo. Al rientro Castellana ribalta il punteggio 22-23, Biasotto trova il primo set point poi Castellana manda out l’ultimo attacco ed è 1-1 nel computo dei set.

Punto a punto nell’inizio del terzo set Castellana allunga sul 8-10 ma è ancora pareggio sul 10mo punto. Di Silvestre trova l’ace del vantaggio locale 14-13 poi il muro di Pistolesi segna il +2 Lagonegro. Il tecnico ospite chiama il tempo , al rientro azioni lunghe e scaldano il clima dentro e fuori il terreno di gioco, il Palazzetto si anima Lagonegro conduce 18-16 . Nel finale è sempre punto a punto dal 18-18 così servono i vantaggi e il set lo chiude Maziarz con determinazione e convinzione. Il Vantaggio nel computo dei set ora è per la Cave del Sole.

Il quarto set inizia con Castellana corsara Lopez al servizio da male e trova anche un ace che segna il 6-10 per gli ospiti costringendo mister Barbiero a chiedere i 30’ per parlare con i suoi. Al rientro la Cave del Sole si riporta in corsa e trova il pareggio sul decimo punto recuperando lo svantaggio. Due errori dei lagonegresi riportano Castellana in avanti ma ritorno l’equilibro che ha contraddistinto la gara. Di Silvestre trova un ottimo mani out che segna il 20-18, Lopez sbaglia una parallela del 22-19 e mister Barbone chiama il tempo. Nel frattempo sugli spalti il tifo si accende sempre di più , il muro biancorosso ferma glia attacchi pugliesi 23-19, DI Silvestre in diagonale trova il primo match point e nella bolgia finale la Cave del Sole trova tre punti importantissimi in chiave play off.

I PROTAGONISTI-

Mario Barbiero (Allenatore Cave Del Sole Lagonegro)- « E’ stata una grande vittoria, ce l’aspettavamo per i punti in chiave play off. Questa squadra ha affrontato la gara in modo strepitosi, sono stati magnifici i ragazzi, sanno fare questo tipo di partite nel miglior modo possibile ».

IL TABELLINO-

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO - BCC CASTELLANA GROTTE 3-1 (17-25, 25-23, 29-27, 25-20)

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Pistolesi 0, Milan 18, Bonola 4, Argenta 17, Di Silvestre 24, Maziarz 4, El Moudden (L), Zivojinovic 0, Hoffer (L), Armenante 0, Biasotto 2. N.E. Beghelli. All. Barbiero.

BCC CASTELLANA GROTTE: Izzo 4, Tiozzo 16, Presta 5, Lopes Nery 16, Fiore 18, Truocchio 9, De Santis (L), Toscani (L), Santambrogio 0. N.E. Zanettin, Borgogno, Capelli, Arienti. All. Barbone.

ARBITRI: Talento, Dell'Orso.

NOTE - durata set: 25', 31', 35', 28'; tot: 119'.





SYNERGY MONDOVÌ - HRK DIANA GROUP MOTTA-

L’ Hrk Diana Group Motta si porta via i tre punti da Mondovì, dominando la sfida che la opponeva ad una Synergy sempre più sconsolatamente fanalino di coda del torneo.

Mondovì prova a dettare il ritmo nelle prime battute di gioco, Motta non si fa intimorire e sotto la guida di un ottimo Alberini conquista il parziale 20-25. Decisamente in controllo i biancoverdi nel secondo set che fanno tutto alla perfezione, protagonista di parziale Cattaneo con 7 punti. Sembra tutto facile per i leoni anche nello terzo set, trovano spazio Morchio e Francesco Pugliatti con Motta che conquista tre punti preziosissimi.

Coach Denora Caporusso parte con Lusetti e Arinze sulla diagonale maggiore, Meschiari e Mazzon i posti quattro, Catena e Ceban i centrali, Fenoglio libero.

Coach Lorizio schiera Alberini in regia e Gamba opposto, Loglisci e Cattaneo in banda, Acuti e Biglino al centro, Battista libero.

Acuti mette a terra il primo punto biancoverde 1-1, con il turno al servizio di Mazzon trova uno strappo Mondovì 9-6 ma con la diagonale di Loglisci torna tutto in parità 9-9. Il tocco di seconda di Alberini trascina motta sul +3 14-17, poi Biglino con l’ace 14-18. Gamba mette fuori giri la difesa piemontese con una piazzata sula diagonale stretta 15-20. Alberini ferma Arinze a muro e si guadagna il set ball, porta la sua firma anche il 20-25 con un tocco di seconda.

Gamba dice di no all’attacco di Meschiari 0-3, sul 1-6 arriva l’ace di Cattaneo. Sul 5-11 la panchina casalinga deve fermare il gioco, ma al rientro la ricezione della Synergy viene affondata dall’ace di Biglino. Gamba passa in lungo linea e Motta continua ad allungare 6-14, Cattaneo si diverte con gli ace, che significa doppia cifra di vantaggio 7-17. Finale di set con molti errori per Mondovì, chiude la frazione Biglino con un ace 11-25.

Acuti mette a terra la slash e poi è vincente in primo tempo 2-3, Cattaneo ci mette una gran difesa e Gamba lavora sul muro 4-8. Acuti continua a martellare in primo tempo 7-12, da circoletto rosso la diagonale strettissima di Gamba 7-14. Torna a farsi vedere la pipe di Cattaneo 8-18, sul 9-22 c’è spazio anche per Morchio e Francesco Pugliatti, è lo stesso Morchio a trovare il match ball 14-24, la partita finisce con un errore al servizio di Ceban 15-25.

IL TABELLINO-

SYNERGY MONDOVÌ - HRK DIANA GROUP MOTTA 0-3 (20-25, 11-25, 15-25)

SYNERGY MONDOVÌ: Lusetti 0, Meschiari 4, Catena 3, Arinze Kelvin 17, Mazzon 8, Ceban 4, Gecchele (L), Raffa (L), Boscaini 0, Fenoglio (L), Piazza 0, Camperi 0, Caldano 0. N.E. Cianciotta. All. Denora.

HRK DIANA GROUP MOTTA: Alberini 4, Cattaneo 14, Acuti 9, Gamba 13, Loglisci 6, Biglino 8, Zaccaria (L), Battista (L), Pugliatti F. 0, Morchio 1. N.E. Secco Costa, Luisetto, Pugliatti M., Saibene. All. Lorizio.

ARBITRI: Pristera', Brunelli.

NOTE - durata set: 25', 19', 20'; tot: 64'.



EMMA VILLAS AUBAY SIENA - BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO-

La Emma Villas Aubay fa cinquina e riesce a sconfiggere Cuneo, squadra terza in classifica, con il punteggio di 3-2. Il primo set lo vince la squadra ospite ai vantaggi, nel secondo e terzo parziale i senesi dominano. Più lottato il quarto set, vinto da Cuneo. Siena si impone al tiebreak e conferma il proprio ottimo momento di forma sia da un punto di vista fisico che psicologico.

Primo set- Solito starting six per Siena: Pinelli al palleggio, Onwuelo opposto, Parodi e Panciocco in banda, Rossi e Mattei centrali, Sorgente libero. Serniotti risponde con Filippi palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Preti schiacciatori; Bisotto (L).

Panciocco va subito a segno per Siena. Wagner inizia con le marce alte e trova immediatamente punti importanti per la sua squadra, così anche Preti che mette giù il pallone che vale il 7-9. Parodi a segno da posto 4, dimezza lo svantaggio di Siena. Quando Wagner sbaglia l’attacco successivo è di nuovo parità (9-9). Preti in condizioni di difficoltà realizza un grande punto (9-10). Ancora punto Emma Villas quando Wagner spara out la schiacciata. Si arriva al 17-17 con un’altra schiacciata buona di Onwuelo sulle mani del muro avversario. Ace di Parodi per il 18-17. Punto break della Emma Villas Aubay con la murata vincente di Rossi (19-17). Ancora punto locale, con Panciocco (20-17). Tallone pareggia, Onwuelo spedisce fuori e Cuneo ora è avanti (21-22). Siena ricomincia a mettere giù con Panciocco (22-22). Stavolta l’opposto di Siena trova una bellissima schiacciata (23-22). Set point per i padroni di casa grazie al pallonetto di Panciocco, ma Botto lo annulla (24-24). E’ una murata dello stesso Botto a chiudere il primo set in favore degli ospiti (24-26).

Secondo set-Partenza sprint di Siena, che vola sull’8-4. Panciocco buca la difesa piemontese con un bel tocco: 10-5. Tre murate di Andrea Mattei fanno volare la Emma Villas Aubay Siena sul 17-10. Il centrale di Siena è fantastico in questo frangente del match. Mattei è un fattore rilevante anche in battuta, la ricezione di Cuneo è difettosa e ne approfitta Onwuelo che schiaccia il punto break del 19-11. E’ scatenato il numero 10 di Siena: Mattei firma il servizio vincente del 20-11. Ancora un muro punto per Siena, questa volta firmato da Pinelli. I locali si aggiudicano il set per 25-16.

Ben 7 i punti di Mattei, con la bellezza di 4 murate vincenti, in questo set.

Terzo set- Rossi e Panciocco sono i protagonisti nell’avvio del terzo parziale, con Siena che sprinta fino al 10-6. Panciocco è fantastico anche in battuta, un suo ace porta al 12-7. Parodi da posto 4 non delude e trova il tredicesimo punto dei suoi giocando sulle mani del muro ospite. Ancora Parodi per il 14-9. Il numero 3 della Emma Villas Aubay è “on fire” e mette a segno anche il punto del 15-10. Due ace di fila per Samuel Onwuelo per il 17-10. Rocco Panciocco vola, è suo il diciottesimo punto dei padroni di casa (18-11). Rossi mura Preti, Siena vola: 19-11. Ancora ok Onwuelo: 23-16. Da applausi Andrea Rossi che mette a segno un punto bellissimo. Onwuelo chiude il terzo set sul 25-17.

Quarto set- Altra partenza sprint di Siena: 4-1. Pareggio sul 9-9 con un Wagner in buona vena. Panciocco d’astuzia realizza un altro punto, poi ecco un’altra murata di Mattei (11-9). Di nuovo Onwuelo, in mezzo al muro di Cuneo: 14-13. Di nuovo Onwuelo: 15-13. Da segnalare le ottime difese di Pinelli e Mattei in questo frangente di gara. Onwuelo torna ad essere mattatore: 17-16. Muro di Rossi: 18-16. Pareggio con il servizio vincente di Codarin: 18-18. Favoloso Rossi, ed è 19-18 per Siena. Di Onwuelo i punti 20 e 21 per i senesi. Panciocco mette a frutto il bel servizio di Pinelli e trova un punto. Preti realizza punti pesanti per i suoi, Un altro muro di Preti chiude il set e porta la gara al tiebreak (22-25).

Quinto set- Siena avanti 6-3, è ancora Preti a guidare i suoi che pareggiano sul 6-6. Ottaviani chiude uno scambio lunghissimo, è un punto pesante: 7-7. Ottimo Ottaviani, è lui il fautore dell’allungo sull’11-9. Parodi mette giù il 12-9. Ace di Mattei, la chiude Onwuelo sul 15-13. Il PalaEstra esplode di gioia.

I PROTAGONISTI-

Roberto Serniotti (Allenatore Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Son orgoglioso di come abbiamo combattuto oggi nonostante i problemi fisici dei due alzatori. Senza mollare mai siamo arrivati a giocarci alla pari il quinto set, poi loro son stati bravi e han trovato battute importanti. Complimenti comunque anche a Siena per come sta giocando nel momento più importante della stagione».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-2 (24-26, 25-16, 25-17, 22-25, 15-13)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinelli 1, Panciocco 20, Mattei 14, Onwuelo 21, Parodi 12, Rossi 14, Tupone (L), Sorgente (L), Ciulli 0, Iannaccone 0, Ottaviani 1. N.E. Agrusti. All. Montagnani.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Filippi 3, Botto 17, Sighinolfi 6, Pereira Da Silva 13, Preti 16, Codarin 12, Tallone 9, Bisotto (L), Cardona Abreu 1, Trinchero 0, Rainero 0, Falco 0. N.E. All. Serniotti.

ARBITRI: Grassia, Spinnicchia.

NOTE - durata set: 29', 25', 23', 29', 20'; tot: 126'.



CONAD REGGIO EMILIA - SIECO SERVICE ORTONA-

Vittoria da tre punti che vale il quarto posto per la Conad Reggio Emilia che contro la Sieco Service Ortona riscatta la brutta battuta d’arresto di Cuneo.

Reggio parte con Garnica palleggiatore e Cantagalli opposto. Zamagni e Sesto al centro, Held e Cominetti schiacciatori; Morgese Libero.

Nunzio Lanci si affida al sestetto base e schiera Ferrato regista e Santangelo opposto. Captan Elia e Molinari saranno i centrali mentre Pessoa e De Paola gli schiacciatori. Libero Fusco.

Il primo set si apre con le squadre in perfetta parità (3-3), parità che si protrae anche sul 6-6 grazie ad un primo tempo di Zamagni, poi Ortona cerca di scappare via e si appresta sull’8-10. Sul punteggio di 8-12 coach Mastrangelo richiede un time out tecnico per invitare tutti alla calma, Held e Cominetti rispondono presente e tentano di recuperare il vantaggio creato dagli abruzzesi (11-13), l’ace di Held trova il pareggio e costringe coach Lanci al time out sul 13-13. Ortona però risponde agli attacchi di Conad Reggio Emilia e si porta sul punteggio di 14-17, facendo così chiamare time out ai padroni di casa; spinti anche dal palazzetto di casa Garnica e compagni ritrovano il pareggio buttandosi su ogni pallone, rendendo la vita difficile alla Sieco Service Ortona e Cantagalli trova infine il sorpasso sul 21-20. Sesto con un muro ottiene tre punti di vantaggio (23-20), Cantagalli chiude un set sofferto sul 25-21.

Secondo set che si prospetta molto combattuto con le formazioni che si ritrovano nuovamente in parità sul 3-3, poi Reggio Emilia riesce a ottenere un punto di vantaggio grazie a Held (8-7), sul punteggio di 10-7 viene chiamato un time out dagli ospiti. Un mani fuori innescato da Cominetti porta le squadre sul 15-10, il muro di Sesto e Garnica ottiene il diciottesimo punto (18-14), sul 20-14 Ortona chiama nuovamente time out per provare a rianimare il set. Ortona recupera il vantaggio creato da Reggio Emilia, con De Paola che trova anche un ace, sul 21-20 Mastrangelo quindi decide di chiamare time out; Cominetti e Zamagni chiudono il set sul punteggio di 25-22.

Nell’avvio del terzo set Garnica trova l’ace del 2-0, un video check richiesto correttamente dai reggiani determina il 5-3, Ortona però attua il soprasso grazie a un muro di Molinari (6-8). Le squadre regalano una battaglia incredibile, buttandosi su ogni pallone, Marretta trova il tredicesimo punto (13-12), Cantagalli successivamente piega le mani del muro di Ortona e fa segnare al tabellino il punteggio di 16-14. Coach Mastrangelo utilizza un time out per dare indicazioni ai suoi ragazzi (18-17), Reggio Emilia reagisce bene ma Ortona non vuole mollare trovando nuovamente la parità sul 20-20. Zamagni con un ottimo primo tempo ha la meglio sul muro abruzzese, ma gli ospiti poi rispondono attaccando forte e trovando il 23-23; Held trova due punti consecutivi (25-24) e infine trova anche il punto finale del 26-24 chiudendo il match.

I PROTAGONISTI-

Nunzio Lanci (Allenatore Sieco Service Ortona)- «Sono veramente dispiaciuto. È stata praticamente una gara fotocopia di quella che era stata contro Bergamo la settimana scorsa. Noi tiravamo e loro bravi a riprendere tutto. Anche se c’è stato un piccolo strappo nelle zone basse della classifica la matematica ci offre ancora speranze di raddrizzare la stagione. Certo la partita contro Santacroce è sulla carta proibitiva ma noi avremo dalla nostra il pubblico di casa e la grandissima voglia di tornare a fare punti. Cosa ci è mancato questa sera? La continuità, il cinismo ed il sangue freddo per mettere in pratica quel piccolo strappo che ci avrebbe permesso adesso di commentare un risultato differente. Peccato. Spero che questa sconfitta ci dia la giusta scossa per regalare a noi stessi e ai nostri tifosi una gioia enorme».

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA - SIECO SERVICE ORTONA 3-0 (25-21, 25-22, 26-24)-

CONAD REGGIO EMILIA: Garnica 1, Held 15, Sesto 7, Cantagalli 17, Cominetti 8, Zamagni 8, Mian 0, Morgese (L), Marretta 2, Catellani 0. N.E. All. Mastrangelo.

SIECO SERVICE ORTONA: Ferrato 2, Pessoa 8, Molinari 7, Santangelo 4, De Paola 8, Elia 2, Benedicendi (L), Fusco (L), Di Silvestre 0, Bulfon 13, Cappelletti 2, Del Fra 0. N.E. Fabi. All. Lanci.

ARBITRI: Jacobacci, Mesiano.

NOTE - durata set: 30', 28', 33'; tot: 91'.

DELTA GROUP PORTO VIRO - GRUPPO CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA-

La Gruppo Consoli McDonald’s Centrale conquista una vittoria al tie break sul campo di Caorle meritando il successo contro un’avversaria come la Delta Group Porto Viro che, nonostante non stia attraversando il suo miglior momento, è riuscita a rimondare dallo 0-2 prima di arrendersi nel quinto set nel quale i bresciani sono apparsi più convinti e decisi a portarsi a casa la vittoria.

Brescia parte con la mentalità giusta: trova ordine e ritmo dopo qualche errore da fondo campo e gestisce il break di vantaggio sempre con lucidità, incurante dei recuperi avversari, fino allo strappo finale che toglie certezze a Delta Group, annichilita nel secondo set dal servizio ospite. Nel terzo parziale, Porto Viro assesta battuta e muro e riesce a riaprire i giochi, nonostante un Bisi devastante. I Tucani calano in potenza e in sicurezza nel quarto, cedono al nervosismo e agevolano i padroni di casa con qualche errore gratuito di troppo. L’inerzia è tutta in favore dei veneti, ma il tie-break viene messo sui binari giusti da un avvio pazzesco di Cisolla, che segna il destino del match. Lo chiude Bisi, con il quarto ace personale. Prova corale molto buona, con Franzoni protagonista in ricezione e difesa e i centrali in bella evidenza. Ottimo l’apporto al servizio di Seveglievich, mentre Mazzone si conferma efficace in prima e in seconda linea.

Delta Group rinuncia a Vedovotto per Pol e difende bene gli attacchi al centro di Brescia, che, con un muro di Patriarca, due ace di Cisolla e un paio di lungolinea di Galliani, guadagna il break (9-12). Bellei è il più cercato da Fabroni e Mariano trova il pareggio a muro a 14, complici due incertezze ospiti in ricostruzione. Bisi confeziona il successivo +2, ma Mariano ricuce ancora. Seveglievich aiuta dai nove metri con un turno ficcante e Brescia arriva 21-23. Tiberti ridà vita ad una palla a rete che Galliani chiude con coraggio. Mazzone, entrato in battuta, mette in difficoltà la ricezione di Gasparini e consente a Cisolla di chiudere con una diagonale imprendibile (22-25).

Bisi centra un turno al servizio ottimo e trascina, costringendo Baldon a inserire il libero Penzo, colpito poi dall’ace di Cisolla, che ne piazza un secondo e vola 3-9. Patriarca stampa Mariano e poi mette giù il primo tempo del 4-11. Vedovotto rileva Pol, ma la squadra di casa vacilla in tutti i fondamentali: Esposito segna il block numero 300 su Bellei e Brescia dilaga, travolgendo l’avversario con il servizio e la pipe di Gallo (9-21). Nonostante gli inserimenti di Baldon che cerca soluzioni dalla panchina, Barone non passa in primo tempo e il set si chiude 10-25.

Vedovotto ridà smalto all’attacco e Zambonardi interrompe sul 9-7; Bisi aggancia e rilancia, con la complicità di un Franzoni ben reattivo. Bellei tiene in corsa i suoi e si viaggia in parità fino a 15. L’opposto biancazzurro è implacabile, così come i centrali, quando cercati da Tiberti, poi Mariano è efficace al servizio e trova il break che riporta sopra la Delta (18-17). Brescia riacciuffa e tiene sino a 20, subendo poi tre muri consecutivi e cedendo il parziale 25-21.

Porto Viro riparte con pressione e spinge i Tucani all’errore, conquistando il primo vantaggio (7-4). L’attacco di Brescia cala, sia per stanchezza che per nervosismo, mentre Mariano e Bellei passano in sicurezza. Zambonardi inserisce Mazzone per far rifiatare Bisi; Tiberti è insolitamente impreciso e Galliani ne paga il prezzo, con due errori degli otto complessivi del set (20-15). A Delta Group riesce tutto, mentre Brescia è fallosa e si ritrova al tie-break (25-19)

Cisolla protagonista in apertura con tre attacchi, oltre all’ace del 2-5. Bellei spara out la palla che porta le squadre al cambio campo e, sul turno dai nove metri di Tiberti, Galliani vola, con il muro di Patriarca su O’Dea a sancire il 4-10. Mazzone entra in battuta ed è vincente per il 5-12. Barone accorcia, ma il block di Esposito è una sentenza. Chiude Bisi, in serata di grazia, con il quarto ace della serata (9-15).

I PROTAGONISTI-

Nicola Baldon (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « I ragazzi hanno tirato fuori una grande prova di carattere stasera, dopo aver perso così il secondo set, era difficile risalire la china. Voglio ringraziare in particolare Vedovotto, che non si è mai allenato questa settimana per il mal di schiena, ma ci ha dato una grande mano portando equilibrio in campo. Ci mancano un po’ di sicurezza e di stabilità in questo momento, all’inizio abbiamo sofferto in ricezione, così come nel quinto set, ma abbiamo anche sfruttato male delle occasioni che ci eravamo costruiti in difesa e che sono molto preziose per noi. Sono comunque contento del risultato, come già detto, ogni punto è prezioso per la salvezza ».

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Brescia)- « Due punti preziosi, che era difficile ottenere contro una squadra che deve tentare il tutto per tutto. Dopo la vittoria al fotofinish del primo set giocando molto bene in difesa, abbiamo tenuto la pressione al servizio e surclassato Porto Viro, ma era scontato aspettarsi un suo ritorno. Con il cambio di rotazione e la carta Vedovotto, oltre ad un Bellei in gran forma, loro han rimesso pepe al match. È una vittoria che abbiamo voluto con determinazione, continuando a credere nelle nostre possibilità. È una boccata di ossigeno utile per affrontare i prossimi impegni casalinghi con ancor più vigore ».

IL TABELLINO-



DELTA GROUP PORTO VIRO - GRUPPO CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA 2-3 (22-25, 10-25, 25-21, 25-19, 9-15)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Fabroni 2, Pol 1, O'Dea 9, Bellei 21, Mariano 12, Barone 12, Penzo (L), Gasparini 0, Lamprecht (L), Vedovotto 7, Zorzi 0, Marzolla 0. N.E. Tiozzo Caenazzo, Romagnoli. All. Baldon.

GRUPPO CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA: Tiberti 1, Galliani 14, Patriarca 17, Bisi 22, Cisolla 16, Esposito 12, Crosatti (L), Seveglievich 0, Franzoni (L), Mazzone 4, Neubert 0. N.E. Ventura, Orazi. All. Zambonardi.

ARBITRI: Turtu', Marotta.

NOTE - durata set: 26', 18', 25', 23', 15'; tot: 107'.

I RISULTATI-

Emma Villas Aubay Siena – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 (24-26, 25-16, 25-17-22-25, 15-13)



Conad Reggio Emilia - Sieco Service Ortona 3-0 (25-21 25-22, 26-24)



Delta Group Porto Viro-Gruppo Consoli McDonald's Brescia 2-3 (22-25, 10-25, 25-21, 25-19, 9-15)



Cave Del Sole Lagonegro - BCC Castellana Grotte 3-1 (17-25, 25-23, 29-27, 25-20)



Synergy Mondovì - HRK Diana Group Motta 0-3 (20-25, 11-25, 15-25)



Agnelli Tipiesse Bergamo - Pool Libertas Cantù 3-0 (29-27, 25-22, 25-15) Giocata ieri



Ha riposato: Kemas Lamipel Santa Croce

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 48, Kemas Lamipel Santa Croce 46, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 40, Conad Reggio Emilia 38, BCC Castellana Grotte 38, HRK Diana Group Motta 32, Cave Del Sole Lagonegro 31, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 28, Emma Villas Aubay Siena 27, Pool Libertas Cantù 26, Delta Group Porto Viro 24, Sieco Service Ortona 21, Synergy Mondovì 12.



1 incontro in più: BCC Castellana Grotte, Cave Del Sole Lagonegro, Emma Villas Aubay Siena.

1 incontro in meno: Agnelli Tipiesse Bergamo, Synergy Mondovì.

IL PROSSIMO TURNO-20/03/2022- Ore 18.00-

Gruppo Consoli McDonald's Brescia - Synergy Mondovì Si gioca il 19/03/2022 Ore 20.30





HRK Diana Group Motta - Agnelli Tipiesse Bergamo Ore 16.00



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo - Cave Del Sole Lagonegro Ore 16.00



BCC Castellana Grotte - Delta Group Porto Viro



Sieco Service Ortona - Kemas Lamipel Santa Croce



Pool Libertas Cantù - Conad Reggio Emilia Ore 19.00



Riposa: Emma Villas Aubay Siena

RECUPERO 7A GIORNATA DI RITORNO-

Martedì 15 Marzo 2022, ore 20.00

Synergy Mondovì - Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Prati, Scotti