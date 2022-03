Martedì il testa coda Mondovì-Bergamo

MONDOVI' (CUNEO)- Scontro testa-coda in Piemonte martedì alle 20.00. La capolista Agnelli Tipiesse Bergamo, che nel weekend ha ripreso la vetta sorpassando Santa Croce grazie al 3-0 nel derby con Cantù, fa visita all’ultima della classe Synergy Mondovì, che deve riscattare la sconfitta lampo patita domenica tra le mura amiche con la matricola Motta. I padroni di casa sono a un passo dalla retrocessione e per rimanere nella categoria devono vincere tutte le partite sperando che Porto Viro, terzultima a quota 24, non faccia più punti. Gli ospiti sono già ai Play Off Promozione e hanno vinto 9 dei 13 scontri diretti con i monregalesi. Un ex per parte nei roster: Piazza ha palleggiato a Bergamo, Terpin schiacciava a Mondovì. A caccia di record Padura Diaz, a 27 attacchi vincenti dai 3500 in Regular Season.