Bergamo ospite di Motta, Santa Croce ad Ortona

ROMA- Alla vigilia dell’11a di ritorno, dopo la vittoria di Bergamo in Piemonte nel recupero della 7a di ritorno, Mondovì (12 punti) si aggrappa alla flebile speranza di agguantare il Play Out quando mancano tre turni alla fine della stagione regolare.

Strada spianata sulla carta per la Gruppo Consoli McDonald’s Brescia che sabato alle 20.30 ospita una Synergy Mondovì delusa e con l’acqua alla gola. I monregalesi non più sono padroni del proprio destino. Dopo lo 0-3 di mercoledì in casa con Bergamo nel recupero, la Synergy si aggrappa alla speranza Play Out, ma servono tre vittorie piene e Ortona non deva fare nemmeno un punto. I tucani sono ottavi e non vogliono lasciarsi sfuggire i Play Off, memori del cammino brillante nello scorso anno. Nei precedenti è avanti la Synergy 7-6. Un ex per parte: Esposito e Mazzon.

Impegno proibitivo, domenica alle 16.00, per la HRK Diana Group Motta opposta alla prima della classe Agnelli Tipiesse Bergamo. I veneti sono sesti in classifica dopo il successo corsaro della 10a giornata di ritorno a Mondovì e ora devono consolidare la posizione per evitare il sorpasso di Lagonegro. Anche per gli orobici l’ultima partita giocata è stata al PalaManera di Mondovì, match che ha fruttato tre punti importanti per blindare la leadership. L’unico scontro diretto, all’andata, è stato vinto dal team lombardo.

La BCC Castellana Grotte, quinta e ancora in lizza per raggiungere il podio in vista dei Play Off, insegue il primo successo con Barbone head coach e ospita la matricola Delta Group Porto Viro, undicesima e a caccia di punti salvezza per scongiurare un imprevedibile Play Out. Nell’ultimo turno i pugliesi hanno perso in trasferta con Lagonegro, mentre i veneti si sono inchinati sul proprio campo al fotofinish contro Brescia. Porto Viro ha vinto gli unici due precedenti e ha dalla sua parte due ex New Mater d’esperienza, Fabroni e Vedovotto, oltre al nuovo acquisto polacco, l’opposto Krzysiek.

Scontro speculare tra la penultima forza della Serie A2 e la formazione seconda in classifica. La Sieco Service Ortona, tornata a mani vuote dalla tana della Conad, ospita la Kemas Lamipel Santa Croce, che prima del turno di riposo deteneva la testa della Regular Season. I lupi sono avanti 6 a 3 negli scontri diretti. Bulfon, Cappelletti ed Elia hanno vestito la maglia senese, Ferrini ha nel curriculum una stagione a Ortona. Tra gli ospiti Colli è a 11 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season, Fedrizzi a un block dai 200 in carriera.

Nonostante la sconfitta netta nel derby lombardo a Bergamo, la Pool Libertas Cantù si gioca le proprie chance di agganciare la zona Play Off nella classica con la Conad Reggio Emilia, quarta e lanciatissima dopo il ritorno alla vittoria nel match interno con Ortona. Canturini e reggiani si sono già affrontati 15 volte dando vita a sfide appassionanti. Piuttosto equilibrato il bilancio, con la Conad che ha il naso avanti (8 a 7) e vanta nel proprio roster due ex Pool Libertas, Cominetti e Suraci. Partita n. 300 in carriera per Marretta.

Turno di riposo per l’Emma Villas Siena, che grazie agli ultimi risultati sta prendendo le distanze dalle zone più a rischio ed è tornata in corsa per un posto nei Play Off Promozione.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 19 Marzo 2022, ore 20.30



Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Synergy Mondovì Arbitri: Fontini, Sessolo

Domenica 20 Marzo 2022, ore 16.00-

HRK Diana Group Motta – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Piperata, Laghi

Domenica 20 Marzo 2022, ore 18.00-

BCC Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro Arbitri: Ciaccio, Di Bari

Sieco Service Ortona – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Gasparro, Proietti

Domenica 20 Marzo 2022, ore 19.00-

Pool Libertas Cantù – Conad Reggio Emilia Arbitri: Scotti, Grassia

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Cave Del Sole Lagonegro Rinviata

Riposa: Emma Villas Aubay Siena

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 51, Kemas Lamipel Santa Croce 46, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 40, Conad Reggio Emilia 38, BCC Castellana Grotte 38, HRK Diana Group Motta 32, Cave Del Sole Lagonegro 31, Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 28, Emma Villas Aubay Siena 27, Pool Libertas Cantù 26, Delta Group Porto Viro 24, Sieco Service Ortona 21, Synergy Mondovì 12.

1 incontro in più: BCC Castellana Grotte, Cave Del Sole Lagonegro, Emma Villas Aubay Siena.