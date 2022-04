Domenica si giocano tre match dell'ultima giornata

ROMA-Calendario modificato nella volata della stagione regolare di A2 Credem Banca. Il 13° e ultimo turno sarà distribuito in due giornate: domenica 3 aprile verranno giocati tre match validi per la 13a di ritorno, mentre giovedì 7 aprile il tabellone si chiuderà con le altre gare dell’ultimo atto e sarà arricchito dai due recuperi della 12a di ritorno.



Domenica, alle 18.00, obiettivi diversi nel derby del Veneto al PalaMare Vicentini di Caorle tra le matricole HRK Diana Group Motta e Delta Group Porto Viro. I padroni di casa sono sesti con 32 punti, già certi di un posto ai Play Off Promozione e decisi a difendersi dai tentativi di sorpasso delle rivali a -1, mentre gli ospiti hanno bisogno di punti perché si trovano in penultima posizione e al momento, a -2 punti da Ortona, disputerebbero il Play Out in trasferta, mentre in caso di divario più largo scatterebbe la retrocessione matematica. Delta Group avanti 4-1 nei precedenti. L’unico ex è Luisetto, a Porto Viro due anni fa.



Scontro al vertice e prove generali della Finale di Del Monte® Supercoppa A2 tra la vincitrice indiscussa della Regular Season, l’Agnelli Tipiesse Bergamo, e la vincitrice della Del Monte® Coppa Italia di categoria nonché terza forza del torneo, la Conad Reggio Emilia. Per gli orobici si tratta prevalentemente di un ottimo test in vista dei Play Off Promozione, mentre per i reggiani la sfida vale molto in chiave piazzamento. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 della Kemas nell’ultimo turno e contemporanea vittoria da 3 punti del collettivo lombardo, la Conad affiancherebbe i lupi in classifica mettendo però il naso avanti per il maggior numero di vittorie. Al tempo stesso il team emiliano deve guardarsi dal ritorno di Cuneo. Bergamo avanti 8 a 4 nei precedenti. Tre gli ex del match: da una parte Cargioli e Padura Diaz, dall’altra Garnica.



Un altro derby domenica alle 18.00, quello piemontese. Già impegnata oggi pomeriggio nel recupero dell’11a giornata di ritorno con Lagonegro, nel 12° turno di ritorno la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo ospiterà la Synergy Mondovì che è già retrocessa da ultima in classifica e non ha mai sconfitto Cuneo nei tre precedenti in Serie A. Ospiti in campo per l’onore, alla ricerca di una chiusura con tanto di successo contro i conterranei. Il team di casa è quinto in classifica a 40 punti, ma può ancora porsi l’obiettivo di migliorare la propria posizione fino a raggiungere addirittura il secondo posto. Ovviamente l’esito della rimonta sarà collegato anche ai risultati delle rivali dirette.



RECUPERO 11a GIORNATA DI RITORNO-