Si chiude la Regular Season

A inaugurare il giovedì di volley nel match delle 19.30 ci pensano Cave Del Sole Lagonegro e HRK Diana Group Motta, una di fronte all’altra per la seconda volta. L’unico precedente si chiuse all’andata con il successo casalingo dei veneti, che ora sono sesti e nel recupero della 12a giornata di ritorno avrebbero bisogno di un successo, anche da due punti, per chiudere la Regular Season al sesto posto ed evitare uno scontro diretto ai Play Off con una delle prime due classificate. I lucani sono ottavi e vogliono rovinare i piani dei rivali, anche perché con una vittoria soffierebbero la posizione alla HRK Diana Group.

Impresa proibitiva alle 20.30 per la Delta Group Porto Viro, a pari punti con Ortona, ma penultima per una vittoria in meno rispetto agli abruzzesi. La formazione veneta ospita la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e ha bisogno di punti per salvarsi o per affrontare in casa un eventuale match di Play Out. Gli ospiti occupano il terzo gradino del podio a -1 da Santa Croce e credono ancora nel secondo posto, ma devono anche scongiurare il sorpasso di Reggio Emilia. Il bilancio degli scontri diretti al momento è in perfetta parità (2-2). Nel team di casa Fabroni è a un block dai 300 in Regular Season, tra gli ospiti Codarin è alla gara n. 200 in carriera.

Sfida n. 18 tra Pool Libertas Cantù e Gruppo Consoli McDonald’s Brescia. I tucani, settimi a +3 in classifica, hanno il naso avanti nel bilancio globale degli incroci (9-8) e si presentano con l’ex canturino Galliani. I padroni di casa, noni e a 1 punto dalla salvezza matematica, sono già tagliati fuori dai Play Off. Le rivali Brescia e Lagonegro manterrebbero un quoziente set più elevato anche se venissero agganciare a quota 31. La Gruppo Consoli, infatti, è certa di accedere agli spareggi promozione. Inoltre, con un successo e il concomitante passo falso di Motta guadagnerebbe una posizione. Tra gli ospiti Cisolla intravede i 7000 attacchi vincenti in carriera (-29), mentre Tiberti è a 7 punti dai 1000.

Faccia a faccia n. 10 tra Kemas Lamipel Santa Croce ed Emma Villas Aubay Siena. I padroni di casa devono blindare il secondo posto con una vittoria da 3 punti, ma manterrebbero il secondo gradino del podio anche in caso di sconfitta netta di Cuneo o di passo falso (anche al tie break) di Reggio Emilia. Siena non può più raggiungere i Play Off, ma cerca la vittoria della salvezza matematica. Tradizione favorevole ai senesi che si sono imposti finora 6 volte su 9. Tre gli ex del match: Fedrizzi vanta un biennio a Siena, mentre Ciulli e Sorgente hanno indossato la maglia dei Lupi. Tra gli ospiti Parodi è a 5 punti dai 2000 in Regular Season, Ottaviani a 25 punti dai 2000 in carriera.

Terzultima in classifica, ma a 28 punti come Porto Viro e al momento candidata come padrona di casa nell’eventuale Play Out, la Sieco Service Ortona ospita la BCC Castellana Grotte. I due team si incrociano per l’ottava volta in Serie A. I pugliesi sono avanti nel bilancio dei precedenti con 5 vittorie a 2. Si tratta di una sfida molto delicata perché gli abruzzesi potrebbero ancora centrare la salvezza diretta con una combinazione utile di risultati. La BCC è già sicura di chiudere la prima fase al quinto posto, ma non regalerà nulla. Tanti ex nei roster: Elia ha murato per un biennio con la New Mater, mentre Borgogno, Fiore, Toscani e Zanettin sono ex Sieco Service. Tra i padroni di casa Bulfon è alla partita n. 100 in Regular Season.

RECUPERI 12a GIORNATA DI RITORNO-

Giovedì 7 Aprile 2022, ore 19.30-

Cave Del Sole Lagonegro – HRK Diana Group Motta Arbitri: Gaetano, Cavalieri

Giovedì 7 Aprile 2022, ore 20.30-

Delta Group Porto Viro – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Bassan, Prati

POSTICIPI 13a GIORNATA DI RITORNO-

Giovedì 7 Aprile 2022, ore 20.30-

Pool Libertas Cantù – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia Arbitri: Jacobacci, Armandola

Kemas Lamipel Santa Croce – Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Carcione, Verrascina

Sieco Service Ortona – BCC Castellana Grotte Arbitri: Merli, Toni

LA CLASSIFICA-



Agnelli Tipiesse Bergamo 60, Kemas Lamipel Santa Croce 47, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 46, Conad Reggio Emilia 44, BCC Castellana Grotte 41, HRK Diana Group Motta 33, Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 31, Cave Del Sole Lagonegro 31, Pool Libertas Cantù 28, Emma Villas Aubay Siena 28, Sieco Service Ortona 26, Delta Group Porto Viro 26, Synergy Mondovì 12.

1 incontro in più: Agnelli Tipiesse Bergamo, Conad Reggio Emilia, Synergy Mondovì.