In A2 Maschile partono i Play Off promozione

ROMA- Messa in archivio la Regular Season di Serie A2 Credem Banca e registrati i primi verdetti definitivi, ovvero le retrocessioni di Ortona e Mondovì, le otto squadre qualificate agli spareggi promozione scendono in campo nel weekend per i Quarti di Finale dei Play Off al meglio dei tre match.



Ad aprire i Quarti di Finale Play Off, sabato 16 aprile alle 19.00, sarà la sfida tra l’Agnelli Tipiesse Bergamo, vincitrice della Regular Season, e la Cave del Sole Lagonegro che ha staccato l’ultimo pass disponibile per gli spareggi promozione e ha battuto solo 1 volta su 8 incontri la propria bestia nera orobica. Tra i padroni di casa, nei Play Off, Pierotti è a 12 punti dai 200, Cargioli a 3 block dai 400, mentre sul fronte opposto in carriera Argenta è 21 punti dai 2000, Bonola è a 1 punto dai 500, Milan a 7 punti dai 1500.



Terza in classifica al termine della prima fase, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo domenica alle 18.00 incrocia la HRK Diana Group Motta, sesta al traguardo della stagione regolare e intenzionata a spezzare il tabù piemontese che li ha visti soccombere quattro volte su quattro con la BAM.

Nei Play Off lo schiacciatore cuneese Preti è a 3 punti dai 300, mentre in carriera Botto vuole tagliare il traguardo dei 300 muri vincenti.



Grande equilibrio alla vigilia della serie nei precedenti tra Conad Reggio Emilia e BCC Castellana Grotte, che hanno raccolto 6 vittorie a testa su 12 incroci. Anche la classifica finale della Regular Season 2021/22 segue il trend, visto che le due squadre hanno chiuso il girone di ritorno appaiate a 44 punti con i reggiani quarti per una vittoria in più rispetto alla New Mater, quinta. Due ex per parte nei roster: Garnica e Scopelliti militavano nella BCC, Arienti e Tiozzo hanno giocato per gli emiliani. Nei Play Off Fiore è a 12 punti dai 300.



Undicesimo faccia a faccia in arrivo per Kemas Lamipel Santa Croce e Gruppo Consoli McDonald's Brescia, con i Tucani lombardi che finora hanno vinto 6 dei 10 incroci con i Lupi toscani e che sognano di emulare la cavalcata dello scorso anno, interrotta solo in finale contro una determinatissima Taranto. Un ex per parte nei roster: Festi ha giocato a Brescia nel 2019/20, Patriarca e Tiberti hanno messo al servizio della Kemas Lamipel il loro talento tanti anni fa, rispettivamente, nel 2007/08 e nel 2004/05.



PROGRAMMA E ARBITRI DI Gara 1 DEI QUARTI PLAY OFF A2-