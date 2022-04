Domenica in campo per Gara 2 dei Quarti Play Off

ROMA- Il primo atto dei Quarti di Finale Play Off A2 Credem Banca ha rispettato i pronostici della vigilia. A vincere Gara 1 sono state le squadre con il fattore campo favorevole grazie al piazzamento nella Regular Season, ma non sono mancati agonismo e incertezza, come dimostrano due epiloghi al tie break.

Dopo la sconfitta in quattro set all’esordio, la Cave del Sole Lagonegro torna nel proprio quartier generale con la speranza di allungare la serie contro l’Agnelli Tipiesse Bergamo, vincitrice della Regular Season e della Del Monte® Supercoppa A2. Una lotta impari sulla carta (8-1 per gli orobici i precedenti), ma i lucani non vogliono lasciare nulla di intentato.

Al PalaGrotte la formazione di casa della BCC Castellana Grotte vuole rifarsi dopo la sconfitta al fotofinish patita al PalaBursi contro la Conad Reggio Emilia. I pugliesi erano riusciti per due volte a impattare il punteggio del match, ma al tie break i reggiani hanno spinto sull’acceleratore spostando dalla propria parte l’ago della bilancia della serie e dei confronti globali (7 vittorie a 6). Con un successo domenica la Conad accederebbe alle Semifinali.

Al PalaSanFilippo la Gruppo Consoli McDonald’s Brescia non vuole uscire di scena al primo turno, ma sogna di ripetere la rimonta dello scorso anno, quando ribaltò la serie ai Quarti nel derby con Bergamo. Questa volta sul fronte opposto c’è la Kemas Lamipel Santa Croce, che in Toscana ha vinto in tre set. Il bilancio globale dei precedenti è di 6 vittorie a 5 per i Tucani, ma nei Play Off 2021/22 ai lupi ora basta ‘un morso’ vincente per andare avanti.

Dopo la battaglia sportiva di Gara 1 chiusa all’ultimo respiro, la HRK Motta di Livenza cerca il riscatto al PalaMare Vicentini di Caorle contro la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, che nel primo incrocio ha impattato per due volte il computo dei set prima di mettere la freccia nella volata del tie break centrando la quinta affermazione in altrettante sfide contro i giganti veneti. Motta vuole giocarsi le chance di arrivare a Gara 2, Cuneo può chiudere subito i conti.

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI PLAY OFF DI A2 MASCHILE-



Domenica 24 Aprile 2022, ore 18.00-



HRK Diana Group Motta – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo Arbitri: Rolla, Merli

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Turtù, Nava

BCC Castellana Grotte – Conad Reggio Emilia Arbitri: De Simeis, Di Bari

Cave del Sole Lagonegro – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Palumbo, Autuori