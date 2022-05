Domenica Cuneo e Bergamo possono conquistare la finale

ROMA- Domenica sera le Semifinali Play Off A2 Credem Banca potrebbero emettere verdetti importanti. In programma, alle 18.00, la seconda giornata delle tre potenziali della serie. Forte del successo corsaro ottenuto in quattro set al PalaParenti, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo ha una chance d’oro per centrare la qualificazione alla Finale Play Off. Ai piemontesi basta una vittoria per accedere alla resa dei conti, mentre la Kemas Lamipel Santa Croce è chiamata a una prova d’orgoglio, su un campo difficile, contro l’ex ‘Lupo’ Wagner (2 block ai 200 in Italia), per riportare in parità il confronto al meglio dei tre match. Gli ospiti al momento sono ancora avanti nei precedenti con 4 vittorie a 3, ma la finalista di Del Monte® Coppa Italia ha già dimostrato in stagione la propria incisività.