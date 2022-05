Reggio-Cuneo al quarto round

REGGIO EMILIA-Il Campionato di Serie A2 Credem Banca è sempre più vicino ad emettere l’ultimo verdetto, quello dell’unica squadra promossa in SuperLega Credem Banca.



Giovedì 26 maggio, alle 20.30 ed in diretta su Sky Sport, i riflettori del PalaBursi di Rubiera si accenderanno per il quarto round della finalissima tra i padroni di casa della Conad Reggio Emilia e i piemontesi della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. Avanti 2-1 nella serie, i reggiani al momento stanno stravolgendo l’ordine della classifica finale maturata in Regular Season, ma sono reduci dalla sconfitta al quinto set in trasferta che ha permesso alla BAM di accorciare le distanze e di giocarsi l’ultima chance per riequilibrare il fattore campo: così facendo allungherebbero la sfida per giocarsi la bella domenica in Gara 5 nel proprio quartier generale con il tifo di casa a spingere a più non posso. Proprio l’opposto di ciò che accadrà domani sera, quando la Conad potrà avrà il suo settimo uomo sugli spalti di Rubiera.



I precedenti dicono 6-5 per gli emiliani, forti dei 4 successi stagionali sui 6 incontri tra le due formazioni.



I PRECEDENTI IN STAGIONE-



Cuneo - Reggio Emilia 3-2 (25-16, 25-15, 22-25, 22-25, 15-11) Gara 3 Finale Play Off