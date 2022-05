Juan Finoli giocherà a Siena

SIENA- J uan Ignacio Finoli è il nuovo palleggiatore della Emma Villas Aubay Siena.Si tratta di un giocatore di grande esperienza, che già conosce bene il campionato italiano nel quale ha militato per quattro stagioni. Nelle ultime due stagioni ha giocato a Bergamo, vincendo in entrambi i casi la regular season del campionato di Serie A2. Con il team orobico ha vinto anche una Coppa Italia di Serie A2.Con gli acquisti di Pereyra e di Finoli la Emma Villas Aubay Siena completa la propria diagonale per la prossima stagione sportiva.

LA CARRIERA-

Finoli è nato a Buenos Aires il 5 novembre 1991. È alto 190 centimetri. È argentino, ma ha il passaporto e la cittadinanza spagnola e può quindi giocare da comunitario. Con gli acquisti di Pereyra e di Finoli la Emma Villas Aubay Siena ha già coperto entrambi i posti a disposizione per gli stranieri, che in Serie A2 per la prossima stagione consistono in un extracomunitario e un comunitario.

Nel 2008, a diciassette anni, Finoli aveva già dimostrato le sue qualità vincendo la Youth Southamerican Championship: campione e anche il riconoscimento di migliore palleggiatore del torneo per lui. È stato il migliore palleggiatore per statistiche alla World Championship Under 23 nel 2013. Nel suo palmares c’è anche la vittoria degli Odesur Games nel 2014.

Da giovanissimo, fino al 2014, ha giocato nel suo Paese, in Argentina: prima alla Union de Formosa (nel 2009-2010), poi per due anni al Buenos Aires Unidos (dal 2010 al 2012) e successivamente al Personal Bolivar (nella stagione 2012-2013) e alla Untref Volley (2013-2014).

Nel 2014 è avvenuto il suo sbarco in Europa. Juan Ignacio Finoli va a giocare in Belgio, dove rimane per due stagioni, nella squadra Nooliko Maaseik.

Nel 2016 si trasferisce in Germania, dove rimane per un anno, alla Tv Buhl.

Nel 2017 arriva in Italia, che diventa da quel momento il suo campionato di riferimento. Va a giocare a Catania, in Serie A2, e in Sicilia resta per due annate sportive: nel 2017-2018 indossa la maglia numero 5 della società etnea, l’anno seguente si prende invece la casacca numero 10.

Nel 2019-2020 torna per un anno in Argentina, andando a giocare nella società Gigantes del Sur.

Ma dopo appena dodici mesi ecco il richiamo dell’Italia e l’approdo a Bergamo, dove resta per due annate.

In Italia ha giocato complessivamente per quattro stagioni e 112 gare totali, tutte in Serie A2: in 71 di queste ha ottenuto vittorie. Pur essendo un palleggiatore ha collezionato in 4 stagioni anche 357 punti: 339 in campionato e 18 in Coppa Italia. Sono stati 136 i suoi attacchi vincenti, 99 i suoi ace e 122 i suoi muri punto.