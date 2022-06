Pinali, fratello d'arte a Ravenna

LA CARRIERA-

Pinali è reduce da una bella annata in A3 con la Sa.Ma. Portomaggiore dove ha chiuso con 404 punti segnati (è la sua stagione record), con 52 ace e 29 muri, e con un campionato oltre le aspettative, culminato con il quinto posto e l’accesso ai playoff. In precedenza due campionati in A3 con il Motta di Livenza, con tanto di promozione in A2 nella stagione 2020/21 e nel 2018/19 l’unico anno di A2 con la Goldenplast Potenza Picena. Prima del debutto in A2, Pinali aveva fatto tre annate in B: due a Modena e una a Portomaggiore.

LE PAROLE DI ROBERTO PINALI-



« Ravenna è una piazza molto ambita da ogni giocatore e mio fratello me ne ha parlato benissimo, confermandomi di essere stato molto bene in città e di essere cresciuto molto con la gestione di Bonitta. Ho lo stesso entusiasmo che aveva mio fratello quando è venuto a giocare a Ravenna e la speranza di poter fare bene come ha saputo fare lui. Troverò un campionato sicuramente cambiato all’epoca erano due gironi e il livello più abbordabile; con l’introduzione della A3, il numero delle squadre in A2 è calato e adesso questo è un campionato più competitivo ed equilibrato e il livello è sicuramente cresciuto. Ho parlato col coach, mi ha illustrato il progetto e il tipo di pallavolo che vuole applicare e mi ha spinto ad allenarmi forte e bene. Sono pronto ad iniziare e spero di ricambiare in pieno la fiducia. Arrivo in un club importante: voglio giocarmi tutte le mie carte ».

