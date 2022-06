Lorenzo Sperotto è il regista di Reggio Emilia

LE PAROLE DI LORENZO SPEROTTO-

« È l’occasione giusta per conoscere la città più a fondo, sono sicuro che mi sentirò come a casa. Vengo da ben due stagioni consecutive con la Itas Trentino Volley, mi porto un bagaglio ricco di esperienze sia dal punto di vista tecnico che umano, stare a contatto con grandi campioni è stato per me molto importante e formativo. Sarà fondamentale formare un gruppo coeso che contribuirà a creare un clima propositivo; sono molto contento di ritrovare Diego con il quale ho già giocato nelle nazionali giovanili. Ho voglia di mettermi in gioco e di conoscere lo staff tecnico e la nuova squadra, mi aspetto un gruppo combattivo. Cercheremo di far rivivere quelle emozioni ai tifosi e di portare tutto il nostro entusiasmo al palazzetto. Non vedo l’ora di poter vivere in prima persona tutto il calore che questo luogo ha da offrire».