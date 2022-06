Wagner sarà l’opposto di Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA)- Nuovo colpo di mercato per la Cave del Sole Lagonegro, questa volta arriva un ruolo fondamentale per l’attacco : sarà infatti il brasiliano Wagner Da Silva l’opposto che vestirà i colori biancorossi della formazione lucana guidata da mister Barbiero. Dopo quattro anni nella serie A nazionale brasiliana, l’approdo in Italia di Wagner è dapprima a Santa Croce per due anni, poi uno a Bergamo con cui ha vinto la Coppa Italia e infine gli ultimi due e Cuneo, dove è riuscito a raggiungere sempre i play off. Wagner in queste stagioni in Italia si è fatto notare sui maggiori parquet di Italia per le sue eccezionali doti fisiche nonchè per il suo braccio sinistro armato che in questi 5 anni di serie A2 ha messo giù quasi 2600 punti. Il mancino brasiliano completa la diagonale con il regista Izzo, anche lui nuovo innesto della formazione lucana.

LE PAROLE DI WAGNER DA SILVA-

« Sono veramente contento di questa opportunità e di poter giocare a Lagonegro, non vedo l’ora di iniziare la preparazione di agosto, ho tante aspettative sulla nuova squadra . Sarà una stagione nuova piena di emozioni, ma credo che possiamo raggiungere gli obiettivi che la società si è data. Credo che l’esperienza del mister insieme alle nostre possano creare ottime cose. Vado a Lagonegro per dare il massimo, possiamo prenderci grandi soddisfazioni. E’ il primo anno al Sud e mi piace far parte della realtà in cui andrò a vivere, per cui non vedo l’ora di vivere tante belle emozioni con tutti i nostri sostenitori ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE NICOLA CARLOMAGNO-

« Abbiamo voluto fortemente che Wagner potesse giocare con i nostri colori abbiamo apprezzato in questi anni le sue doti e le sue capacità che ci hanno sempre entusiasmato nonché messo in difficoltà. Vogliamo innalzare il livello e con lui pensiamo di aver messo un ottimo tassello per la nostra squadra”, conclude il Presidente della Cave del Sole ».