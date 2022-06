Luiz Perotto, un brasiliano per Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Un volto internazionale si aggiunge al roster reggiano, prima volta che giocherà in Italia e per farlo ha scelto Conad Reggio Emilia: Luiz Felipe Perotto è il nuovo posto quattro giallorosso.

LA CARRIERA-

Classe 1992 originario del Brasile lo schiacciatore faceva parte della squadra Indonesiana di massima Lega: la Jakarta Pertamina Energi che si è posizionata al quarto posto nella stagione 2021/2022. Con i suoi 192 centimetri di altezza il brasiliano vanta esperienza nella massima categoria anche in Argentina e Asia, in particolare in Arabia Saudita, Thailandia ed Indonesia; una stagione anche in Libia nel 2018/2019.

LE PAROLE DI LUIZ FELIPE PEROTTO-

« Quando si è presentata l’opportunità di giocare a Reggio Emilia ero molto emozionato. Ho già seguito e ammirato il lavoro del team sui social media e farne parte mi ha reso molto felice; il campionato italiano è di altissimo livello, sicuramente ci divertiremo. Come obiettivo personale voglio offrire a tutta la squadra le mie migliori prestazioni, con l’esperienza che mi porto dalle mie stagioni in giro per il mondo spero di poter contribuire e aiutare la mia nuova squadra. L’augurio è quello di poter dimostrare che la Conad Volley Tricolore ha voglia di lottare per vivere una stagione al cardiopalma; lo schiacciatore è impaziente di intraprendere questa nuova avventura. Ci vediamo in campo, voglio conoscere i tifosi giallorossi per condividere grandi emozioni tutti insieme ».