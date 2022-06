Andrea Di Carlo nella batteria dei liberi di Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA)- Un nuovo giovane innesto tra le file della Cave del Sole Lagonegro arriva dalla Puglia : originario di Alberobello Andrea Di Carlo farà parte del comparto dei liberi di mister Barbiero. Classe 1999 e’ cresciuto tra le fila del Castellana in B, per poi arrivare in A2 con la Materdomini, un anno in A3 a Rossano e lo scorso anno a Palmi sempre in A3. Grinta e voglia di dare il massimo sono i suoi obiettivi sapendo che arriva in una piazza importante.

LE PAROLE ANDREA DI CARLO-

« Penso che la formazione di Lagonegro sia un giusto mix di ragazzi giovani ed esperti con una giusta determinazione, voglia di riprendere e di riaffermarsi in questa categoria. La stessa determinazione che percepisco da tutta la società e lo staff tecnico. La scorsa stagione per me è stata un’opportunità per esprimermi e migliorarmi. Ma sicuramente la prossima a Lagonegro sarà una piazza in cui potrò fare meglio continuando ad allenarmi scrupolosamente su ogni pallone curando ogni dettaglio e ritagliarmi dello spazio in un campionato così importate e di alto livello come quello di quest’anno. Mister Barbiero con la sua esperienza sicuramente saprà amalgamare questo gruppo-sottolinea Di Carlo- in modo da raggiungere gli obiettivi di squadra e la crescita di ogni giocatore. Non vedo l’ora di ritornare sul campo lottando come sempre su ogni pallone, di conoscere i nuovi compagni di squadra e la società ».