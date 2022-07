A Lagonegro Mastrangelo è il vice Izzo

LAGONEGRO (POTENZA)- È campano il nuovo palleggiatore della Cave del Sole che affiancherà Izzo, per la prossima stagione biancorossa. 188 cm, 24 anni originario di Piedimonte Matese (Caserta) Roberto Mastrangelo nelle tre stagioni passate ha giocato in serie B ad Aversa e poi con la SACS Napoli. Con Mastrangelo la formazione di mister Barbiero inizia a prender forma e si inizia a chiudere il cerchio in vista della prossima stagione a cui manca sempre poco per l’inizio ufficiale scandito del volley mercato.