Abrahan Gavilán è un nuovo giocatore di Brescia

Gavilán, 27 anni e 197cm, si avvicina al volley grazie ai tornei amatoriali giocati con la formazione del Ciudad Habana, nella sua città di nascita, e investe anche un paio di anni allenandosi con team brasiliani. Nel gennaio 2019 approda in Eurasia, firmando a stagione avviata con il Sorgun, protagonista in Voleybol 1. Ligi, seconda lega nazionale turca. Dopo il ripescaggio del suo club in Efeler Ligi, partecipa alla massima divisione turca a partire dal campionato seguente (2019-2020), trasferendosi poi all'Afyon nella stagione 2020-21 e allo Yeni K?z?ltepe nell’annata appena conclusa.

Talento della Isla Grande, Abrahan entra nel giro della nazionale Under e vince la medaglia d'oro al campionato nordamericano U19 nel 2012, replicando al campionato nordamericano U21 nel 2014, dove riceve il premio come miglior servizio, e confermandosi ulteriormente in Coppa panamericana U-23 nel 2014.

A 18 anni approda nella nazionale maggiore, con cui si aggiudica il bronzo al campionato nordamericano del 2013 e l'argento nel 2015, oltre all'oro in Coppa panamericana 2016, torneo del quale viene eletto MVP.

LE PAROLE DI ABRAHAN ALFONSO GAVILÁN-

« Non vedo l’ora di giocare in Italia, magari con il mio numero 17! So che la A2 ha un livello davvero molto competitivo e questo mi dà ancora più stimolo. Quello italiano è uno dei campionati più belli del mondo e sono pronto a dare il massimo per ottenere i migliori risultati possibili, inserendomi in un gruppo che ho sentito lavora già da tempo - e bene - insieme. Per il momento sto leggendo sul web tutte le informazioni che trovo su Brescia, sia come squadra, sia come città, nell’attesa di godermela dal vivo tra poco più di un mese ».

LE PAROLE DEL TECNICO ROBERTO ZAMBONARDI-

« E’ un giocatore forte e grintoso, ha assolutamente le caratteristiche che servono alla nostra squadra, sia per quel che riguarda la fase di attacco, davvero possente, sia rispetto alla ricezione, più che solida. Riteniamo di avere trovato un’ottima risorsa per la prima linea di Brescia ».