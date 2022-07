Filippo Bartolucci a Grottazzolina

GROTTAZZOLINA (FERMO)- Viene dalle Marche, esattamente da Fano, il secondo innesto per la prossima serie A2 della Videx Grottazzolina. Diciannove anni ancora da compiere e già nel giro della nazionale juniores con la quale ha preso parte agli ultimi mondiali under 19 in Iran. Un bagaglio di tre stagioni consecutive in A3, l’ultima delle quali ha visto Filippo Bartolucci incrociare ben quattro volte, tra regular season e playoff, il cammino della Videx. Ora, ciliegina sulla torta, uno dei migliori prospetti del panorama nazionale si unisce alla truppa di Ortenzi per raccogliere, e condividere, l’ennesima grande sfida: