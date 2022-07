Tommaso Lavorato arriva a Bergamo

BERGAMO – E' il centrale Tommaso Lavorato l'ultimo tassello del roster di Bergamo per la prossima stagione. «Ho fatto tutta la trafila con Vero Volley – le prime parole del neo acquisto -. Già tre anni fa si era fatta strada l’ipotesi Bergamo, ma ero ancora troppo acerbo per pensare d’entrare a far parte di una compagine di A2 di questo calibro. Il salto sarebbe stato troppo alto. Adesso si è esaurito, per ragioni anagrafiche, il cammino nel vivaio, avrei potuto scegliere una categoria più bassa per avere più confidenza con il campo ma questa chance è molto più di un sogno. Pur consapevole del mio ruolo, sono impaziente di iniziare».