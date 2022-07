Bellanova giocherà a Motta di Livenza

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Svelato il tassello mancante che completa il roster biancoverde per la stagione 2022-23: Giuseppe Bellanova. Giovane talento classe 2003, nato ad Ostuni, appassionato di musica e grande tifoso del Milan.

È in Puglia che inizia pallavolisticamente a muovere i primi passi, per poi fare il grande salto nelle giovanili di Modena.

È proprio con i gialloblù che Giuseppe viene promosso in prima squadra, e a nomi come Ngapeth e Bruno affianca il suo per un esordio in Coppa Cev difficile da scordare: «Si, il mio esordio è stato molto emozionante – dice il neo acquisto -. Giani mi ha chiamato e mi ha detto di scaldarmi che sarei entrato sulla prossima P6. Ero molto teso ma appena entrato in campo l’abbraccio di Bruno è stato fondamentale per calmarmi. L’emozione si è poi trasformata in adrenalina grazie anche agli altri compagni che con un solo sguardo sono riusciti ad aiutarmi e fortunatamente siamo riusciti a vincere il set e di conseguenza la partita».”