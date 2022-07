Tonno Callipo Volley, in attacco arriva Tallone

VIBO VALENTIA - Il posto-4 Alessio Tallone, 23 anni da compiere il prossimo 23 settembre, difenderà i colori della Tonno Callipo Vibo Valentia nel torneo nazionale di Serie A2 edizione 2022/2023. Un altro nuovo arrivo in casa Callipo: si tratta dello schiacciatore marchigiano, classe ’99, Alessio Tallone, proveniente da Cuneo dove ha disputato il primo campionato di A2. Per il posto quattro marchigiano, quella a Vibo Valentia, sarà la sua seconda stagione consecutiva in Serie A2, dove ha debuttato il 10 ottobre dello scorso anno. Un’esperienza quella cuneese che tornerà utile alla causa della compagine giallorossa.

Le parole di benvenuto sono del direttore sportivo Ninni De Nicolo: «Tallone è un atleta giovane ma che vanta già una buonissima esperienza tra A3 e A2. Nell’ultima stagione a Cuneo ha mostrato doti molto interessanti e sono convinto che abbia ulteriori margini di crescita in tutti i fondamentali. Si tratta di un giocatore fisicamente prestante, abile sia a muro che in attacco, incisivo in battuta».