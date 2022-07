Un libero azzurro per Santa Croce

SANTA CROCE (PISA) - Nella stagione appena terminata, ha difeso i colori della Fenice Pallavolo Roma, chiudendo al sesto posto le finali nazionali Under 17 maschile e alzando il trofeo del miglior libero della manifestazione. Poche settimane dopo, ha vinto uno storico titolo europeo con la Maglia dell’Italia Under 18, assieme al compagno di club e di reparto Flavio Morazzini. L’identikit corrisponde a Luca Loreti, giovane promessa del volley azzurro, nato a Roma nel 2005. Da oggi il sedicenne libero è anche un componente della rosa di A2 Credem Banca della Kemas Lamipel S. Croce. In prima squadra affiancherà e supporterà il più esperto Morgese ma, data l’età, potrà dare anche un significativo contributo in categoria giovanile. Un “colpo” di mercato del D.S. Pagliai, una mossa che conferma la grandissima attenzione che i “Lupi” hanno e avranno nei confronti dei giovani talenti della pallavolo nazionale.