La Tinet travolgenfe contro Porto Viro

I Passerotti mettono grandissima intensità difensiva e il gioco è spettacolare. Boninfante imposta un gioco veloce con i due centrali che attaccano con percentuali altissime. Muro opzione Katalan su Sperandio: 17-14. Sono sempre i centrali a fare la voce grossa. Il set point è conquistato da Scopelliti e poi il parziale è chiuso da Katalan: 25-22.

Nel secondo set entra in scena Luca Porro. Va in battuta alla seconda azione del set e ci rimane per dieci punti consecutivi mettendo a scena 4 ace e mandando fuori giro Porto Viro: 10-1. Prata vola e i rodigini sono in disarmo. Anche Petras si iscrive tra gli aceman dell’incontro: 24-10. A far esplodere il PalaPrata per il 25-11 finale è il cubano Gutierrez. Porto Viro fa di tutto per invertire il trend, cambiando in pratica cinque sesti del proprio organico, ma i gialloblù stasera sono in stato di grazia.

Il pericolo per la Boninfante band potrebbe essere solo quello di pensare di aver già portato a casa il risultato. Porto Viro prova il tutto per tutto, ma la Tinet controlla il gioco e mantiene un tesoretto di 5 punti. Mattia Boninfante suona la carica anche dalla linea di battuta. De Angelis fa saltare sui seggiolini il pubblico con una difesa straordinaria convertita in punto da Gutierrez. Porro va in battuta e il terrore si dipinge sui volti dei ricettori: ace e match point. A chiudere la contesa una bomba di Gutierrez. Tre punti e tanta fiducia per la Tinet che ha messo in campo un esordio di quelli da incorniciare anche in una serie nuova e contro un’avversaria esperta e di rango. T

IL TABELLINO-

TINET PRATA DI PORDENONE – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-0 (25-22, 25-11, 25-16)

TINET PRATA DI PORDENONE: Boninfante 2, Porro 12, Katalan 8, Petras 14, Scopelliti 7, De Angelis (L), Pegoraro 0. N.E. Baldazzi, Sist, Bruno, Bortolozzo, Gambella, De Giovanni. All. Boninfante.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 0, Vedovotto 4, Sperandio 4, Krzysiek 9, Pierotti 7, Barone 5, Lamprecht (L), Bellei 0, Iervolino 2, Russo (L), Sette 0. N.E. Zorzi, Milan, Erati. All. Battocchio.

ARBITRI: Selmi, Clemente.

NOTE – durata set: 28′, 24′, 24′; tot: 76′.