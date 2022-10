Turno infrasettimanale con Bergamo e Santa Croce al comando

ROMA-Alla vigilia della 3a giornata di andata, con le squadre in campo per l’infrasettimanale, Bergamo e Santa Croce guardano tutte dall’alto grazie all’en plein di 6 punti raccolti nei primi due weekend. Le dirette inseguitrici sono Vibo Valentia e Reggio Emilia, ancora imbattute ma in ritardo di una lunghezza. Sei match sono in programma mercoledì 19 ottobre alle 20.30, il derby Motta – Porto Viro si gioca giovedì alle 20.00 a San Donà di Piave.



Ferma a 1 punto e a caccia della prima vittoria, la Videx Yuasa Grottazzolina ospita la Kemas Lamipel Santa Croce, che marcia a punteggio pieno e non intende arrestare la corsa. I precedenti tra i due Club raccontano di un braccio di ferro andato in scena nel corso degli anni (7-7). I marchigiani confidano in Rasmus Breuning Nielsen, 25 attacchi vincenti ai 1000 nei match di Regular Season in Italia.



Ferma a 3 punti dopo la caduta a Bergamo, la Tinet Prata di Pordenone accoglie l’imbattuta Conad Reggio Emilia, che in classifica viaggia già a quota 5, a +2 sui friulani. Nei due roster figurano tre ex: Matteo Bortolozzo e Simone Scopelliti (12 punti ai 1000 in carriera) hanno vestito la casacca reggiana, mentre Matteo Meschiari giocava a Prata. Tra gli ospiti Alberto Elia è a 1 block dai 500 nelle stagioni regolari.



Situazione scomoda per la Pool Libertas Cantù, inchiodata a zero punti in coda alla classifica e desiderosa di sbloccarsi sul proprio campo. Propositi che devono fare i conti con la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, vittoriosa in 6 degli 8 precedenti e reduce da un successo interno. Un ex per parte: Alessandro Preti (17 punti ai 2500 in carriera) e Andrea Santangelo. Tra i canturini Giuseppe Ottaviani è a 7 punti dai 2000.



In cerca di riscatto dopo un avvio di stagione deficitario con due sconfitte e 1 punto in classifica, la Cave Del Sole Lagonegro prova a reagire contro la BCC Castellana Grotte, salita a 3 punti in classifica dopo la beffa al tie break nel match con Ravenna. I pugliesi sono avanti 5 a 3 sui lucani nel computo dei precedenti. Due gli ex: nella passata stagione Marco Izzo e Paolo Di Silvestre giocavano a maglie invertite. Tra gli ospiti, il libero Andrea Marchisio è alla gara n. 300 in carriera.



I punti in classifica sono 2, ma la Consar RCM Ravenna ha dato prova di tenacia violando il PalaGrotte 3-2 con i 36 punti di Alessandro Bovolenta. Nemmeno il tempo di far festa che arriva la capolista Agnelli Tipiesse Bergamo, a punteggio pieno ma sotto 4 a 2 nei precedenti con i romagnoli. Due rivali sono in odore di record: gara n. 100 di Martins Arasomwan e n. 300 di Williams Padura Diaz in Regular Season.



Con un bottino di 4 punti, ma reduce dalla vittoria sfumata al fotofinish a Porto Viro, la Consoli McDonald's Brescia se la vede con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ancora imbattuta e con una lunghezza di vantaggio sui Tucani. Negli scontri diretti i calabresi sono avanti per 3 a 1. Tra i padroni di casa Andrea Galliani è a 13 punti dai 3000 e Davide Esposito è a 2 attacchi vincenti dai 1000, tra gli ospiti Alessandro Tondo è alla gara n. 300. L’ex Vibo Fabio Bisi ha saltato per infortunio l’ultimo match.



Il derby veneto si gioca giovedì 20 ottobre alle 20.00 tra la HRK Motta di Livenza e la Delta Group Porto Viro, squadre alla loro seconda stagione nella categoria e separate da una lunghezza in classifica. I padroni di casa hanno 1 punto e cercano il primo sorriso, ma hanno vinto solo 1 dei 6 precedenti. Gli ospiti, che ritrovano un fresco ex, Enrico Lazzaretto, sono a quota 2 grazie al 3-2 casalingo contro Brescia. Sul fronte Delta Group Fernando Gabriel Garnica cerca l’ace n. 200 in campionato.