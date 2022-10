Porto Viro corsara contro Motta di Livenza

SAN DONA’ DI PIAVE (VENEZIA)- Sale a cinque punti in classifica la Delta Group Porto Viro che a San Donà, nel derby contro la Hrk Motta Di Livenza ha inanellato il secondo successo esterno consecutivo dopo quello centrato domenica scorsa al tie break contro Brescia. La squadra di Battocchio, che ha dimostrato di essere in costante crescita, nel posticipo della 3a giornata , ha dominato il derby contro HRK Motta Di Livenza imponendosi con un netto 0-3 (18-25, 22-25, 22-25) che fotografa chiaramente l'andamento del match e la differenza di valori in campo. Nel campo nerofucsia tutto ha funzionato per il meglio, dal servizio ficcante ed insidioso, all'attacco, alla fase muro/difesa. I punti dell'opposto Krzysiek (17) e di Pierotti (14) sono stati decisivi ma tutta la squadra si è mossa in sincrono ed ha firmato una prestazione di alto livello. Motta Di Livenza ha palesato notevoli problemi ed un gioco ancora tutto da registrare. Il tecnico Lorizio dovrà lavorare molto per portare la squadra ad un livello accettabile che oggi appare ancora lontano.

Coach Lorizio schiera Partenio al palleggio e Kordas opposto, Schiro e Lazzaretto in banda, Fusaro e Acuti al centro e Battista libero.

Coach Battocchio risponde con: Garnica e Krzysiek sulla diagonale maggiore, Iervolino e Pierotti in posto quattro, Barone e Sperandio sono i centrali, Russo libero.

Barone firma il primo ace della partita 1-3 poi Sperandio per l’allungo di Porto Viro 3-6. Sul turno al servizio di Krzysiek Porto Viro mette la doppia cifra di vantaggio 5-15, Lazzaretto cerca di scuotere i biancoverdi con il muro del 7-16, Kordas difende il primo tempo di Sperandio e si incrica di attacco e punto, poi Partenio ferma Iervolino che significa 11-18 . Pilotto mette in crisi la ricezione ospite 14-22 ma ormai il set è compromesso e Porto Viro se lo aggiudica per 18-25.

Cunial apre il set con il muro del 1-0, Lazzaretto sistema palloni difficili e tiene a galla Motta 7-7. La pipe di Pierotti mette distanza tra le due squadre 9-12 ma il primo tempo di Fusaro funziona a meraviglia 15-17. I leoni tentano una reazione 18-19 ma i nerofucsia ci stanno un attimo a rimettere le cose in chiaro 18-21. Cunial sbaglia ampiamente la battuta e consegna 3 set point a Porto Viro. Acuti ne annulla uno ma Pierotti spedisce le squadre al cambio campo in mani out 22-25.

Cunial non ha paura, gioca sul muro e chiude scambi complessi 3-3, passa Kordas in diagonale 5-7. La pipe di Lazzaretto rimette tutto in parità e costringe coach Battocchio al time out. Cunial continua ad illuminare il campo biancoverdi con un lungo linea magistrale, ma i crampi lo costringono allo stop sul 11-11. I leoni toccano quota 15 con l’attacco in diagonale di Lazzaretto che poi infila anche l’ace della parità 16-16. L’HRK mette il naso avanti sul muro in opzione di Fusaro. Il nuovo vantaggio ospite non tarda ad arrivare 19-20. Chiude la partita Pierotti in lungo linea 22-25.

IL TABELLINO-

HRK MOTTA DI LIVENZA – DELTA GROUP PORTO VIRO 0-3 (18-25, 22-25, 22-25)

HRK MOTTA DI LIVENZA: Partenio 2, Schiro 2, Fusaro 8, Kordas 16, Lazzaretto 10, Acuti 4, Pilotto 0, Santi (L), Battista (L), Cunial 4. N.E. Secco Costa, Trillini, Cavasin, Bellanova. All. Lorizio.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 3, Iervolino 10, Sperandio 8, Krzysiek 17, Pierotti 14, Barone 6, Russo (L), Zorzi 0, Sette 0, Bellei 0. N.E. Lamprecht, Milan, Vedovotto, Erati. All. Battocchio.

ARBITRI: Grassia, Salvati.

NOTE – durata set: 27′, 31′, 33′; tot: 91′.

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 9, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 8, Kemas Lamipel Santa Croce 7, Tinet Prata di Pordenone 6, BCC Castellana Grotte 6, Conad Reggio Emilia 5, Delta Group Porto Viro 5, Consoli McDonald’s Brescia 4, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3, Videx Grottazzolina 3, Pool Libertas Cantù 3, Consar RCM Ravenna 2, HRK Motta di Livenza 1, Cave del Sole Lagonegro 1.