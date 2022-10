Santa Croce-Tinet apre la 4a giornata

ROMA-Dopo i risultati della 3a giornata infrasettimanale di Serie A2 Credem Banca, alla vigilia del 4° turno in programma tra sabato 22 e lunedì 24 ottobre Bergamo conferma il suo feeling radicato con la Regular Season tenendo ben salda la vetta solitaria a punteggio pieno. Gli orobici sono tallonati da Vibo Valentia, imbattuta e a 8 punti.



Confronto inedito tra Kemas Lamipel Santa Croce e Tinet Prata di Pordenone nell’anticipo di sabato (ore 20.30) al PalaParenti. I Lupi, terzi a 7 punti, devono riscattare la sconfitta infrasettimanale subita al tie break a Grottazzolina, mentre i friulani, in ritardo di una lunghezza, vogliono il bis dopo il successo pieno tra le mura amiche contro Reggio Emilia. Tra gli ospiti Simone Scopelliti è a 3 punti dai 1000 in carriera.



La BCC Castellana Grotte è subito tornata al successo prendendo 3 punti esterni e domenica alle 16.00 insegue il primo successo casalingo. Al PalaGrotte arriva la Consoli McDonald's Brescia, reduce da due sconfitte e a caccia dei 3 punti per il sorpasso. Pugliesi avanti 5-3 nei precedenti. Davide Esposito nel 2019/20 giocava per la New Mater. Tra i padroni di casa Claudio Cattaneo è a 2 punti dai 1000 in carriera.



La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, imbattuta, si è subito acclimatata in Serie A2 Credem Banca e occupa il secondo posto solitario a 8 punti. Domenica, alle 17.00, sulla strada dei calabresi c’è la Pool Libertas Cantù, che si è sbloccata grazie al 3-1 interno con Cuneo. Vibo, che vanta nel roster l’ex canturino Lorenzo Piazza e attende la partita n. 300 in Regular Season di Michele Fedrizzi, è avanti 4-2 nei precedenti.



Inizio altalenante per la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, che ha 3 punti, ma alle 18.00 di domenica vuole cancellare lo stop a Cantù. Deve muovere la classifica la Cave Del Sole Lagonegro, piegata 3-1 in casa dalla BCC e ferma a quota 1. I lucani devono se la vedranno con la loro “bestia nera”, mai battuta nei 4 precedenti. Nel team di casa Andrea Santangelo è a 3 attacchi vincenti dai 2000 in Regular Season. Matteo Pedron è un ex lucano, Paolo Bonola e Wagner Da Silva sono freschi ex di Cuneo.



Sesta a 5 punti, la Conad Reggio Emilia cerca conforto tra le mura amiche del PalaBigi per tappare la falla del naufragio in 3 set al PalaPrata. Il sestetto emiliano apre le porte all’insidiosa Videx Yuasa Grottazzolina, che in classifica ha 3 punti e sogna il sorpasso forte del 3-2 interno con Santa Croce e del bilancio favorevole nei precedenti (3 vittorie a 1). Manuele Marchiani giocò a Reggio nel 2015/16.



In arrivo la sfida inedita tra Consar RCM Ravenna e HRK Motta di Livenza nel posticipo di domenica alle 19.00. I romagnoli ritrovano un fresco ex, Francesco Fusaro, mentre lo schiacciatore della Consar RCM Roberto Pinali ha trascorso un biennio a Motta. In palio ci sono punti importanti: la HRK nel posticipo di giovedì è caduta in casa con Porto Viro ed è attualmente ultima con 1 solo punto, Ravenna è dodicesima con 2.



Il rullo compressore Agnelli Tipiesse Bergamo occupa la vetta solitaria con una striscia di 3 successi da 3 punti. Nel posticipo di lunedì, alle 19.30, gli orobici ospitano la Delta Group Porto Viro, che ha raccolto il bottino pieno nel derby regionale esterno con Motta. I giganti veneti hanno perso i 3 precedenti con il team lombardo. I padroni di casa accolgono un plotone di ex: Alex Erati, Fernando Gabriel Garnica (1 ace ai 200 in Regular Season), Marco Pierotti e Felice Sette.