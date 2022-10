Tinet sempre più convincente, colpaccio a Santa Croce

SANTA CROCE SULL’ARNO (PISA)- Continua il momento magico della Tinet Prata Pordenone che, nell'anticipo della 4a giornata , mette a segno la sua prima vittoria esterna della stagione e con una grande prestazione in casa della Kemas Lamipel Santa Croce porta a casa tre punti che le danno la soddisfazione, almeno per una notte, di essere in testa alla classifica.

Dopo un iniziale fiammata dei toscani sul turno di servizio di Maiocchi, arriva l’aceman Luca Porro che pare deciso a tenere a distanza il suo competitor Motzo: 4-5. Anche Gutierrez mette un bell’ace sulla linea laterale. Si mantiene un prezioso break di due punti con Porro e Gutierrez sugli scudi in attacco. Muro Gutierrez su Hanzic e Time out per Mastrangelo. Santa Croce si rifà sotto, ma Boninfante stampa il muro su Maiocchi del 16-18 e poi Petras marca l’ace del 16-19. Maiocchi per evitare il muro mette anche un errore e il vantaggio si dilata fino al +4: 16-20. Anche Katalan blocca Maiocchi: 17-22. Il triestino mette poi in mostra la sua letale palla 2 e porta i gialloblù al set point. La chiude con un bel colpo d’attacco Porro: 19-25.

Il secondo set si apre in fotocopia rispetto al primo, ma la Tinet non riesce subito a chiudere il gap e per la prima parte i Lupi mantengono un break di 2-3 punti. Il colpo sulle mani di Motzo porta i padroni di casa 10-6 e Coach Boninfante vuole parlarci su. I gialloblù rientrano motivatissimi e Petras ottiene subito il cambio palla con una pipe al fulmicotone. I toscani però non mollano e ottengono con regolarità il sideout. Alla ricerca di un break point Boninfante inserisce Baldazzi al servizio e la mossa sortisce un bel muro di Scopelliti e subito dopo un altro di Gutierrez: 15-12. Rimonta Tinet: 16-15, sull’invasione sanzionata ad Hanzic e poi pareggio sul gran colpo in attacco di Petras. L’ace di Compagnoni ricaccia indietro la Tinet: 19-17. L’errore in battuta di Gutierrez da l’occasione ai padroni di casa di arrivare sul set point. Petras annulla il primo, ma poi è Maiocchi a chiudere il discorso: 25-23.

Questa volta è la Tinet a partire col turbo: 0-3. L’ace di Hanzic riporta sotto i Lupi: 5-6. Due giocate di Petras (la prima su prodigioso bagher di alzata di De Angelis da 10 metri di distanza) danno di nuovo il largo alla Tinet: 5-9. Mattia Boninfante fa variazioni di battuta salto float e la Tinet ricostruisce prima con Petras e poi con Katalan ottenendo il massimo vantaggio: 8-14. Entra Baldazzi per sfruttare la sua abilità al servizio e subito il ferrarese mette a segno un ace: 10-17. Grandissima difesa di Porro su bordata di Motzo e poi muro di Gutierrez: 11-19. Nonostante la tromba bitonale della curva di casa il cubano mette anche l’ace dell’11-20. La Tinet conduce tranquillamente il set in porto, approfittando anche dell’errore finale in servizio di Maiocchi: 15-25.

Il quarto parziale è decisivo e le formazioni se lo giocano col massimo dell’attenzione e sul filo dell’equilibrio. Il primo sorpasso Tinet avviene grazie a Petras sull’8-9. Break sul turno di servizio di Scopelliti. L’errore in attacco di Motzo vale il 12-15 e costringe Mastrangelo a chiedere il suo secondo time out. Si rientra e Katalan mette in chiaro le cose bloccando imperiosamente lo stesso opposto di casa. Ace dello stesso triestino e 15-20. Il muro di Petras sul neo entrato Arguelles fa volare i Passerotti: 15-21. Non si arrendono i Lupi che con un positivo Maiocchi ritornano a -2: 19-21. Muro a tre sullo schiacciatore: 19-23. Si rifanno sotto i toscani: 21-23. Muro di Prata su Colli e si arriva al match point. La chiude Scopelliti con un muro granitico: 25-22.

IL TABELLINO-

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – TINET PRATA DI PORDENONE 1-3 (19-25, 25-23, 15-25, 22-25)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 2, Maiocchi 13, Vigil Gonzalez 7, Motzo 14, Hanzic 5, Truocchio 5, Morgese (L), Loreti (L), Colli 2, Favaro 0, Compagnoni 1, Arguelles Sanchez 2. N.E. Giovannetti. All. Mastrangelo.

TINET PRATA DI PORDENONE: Boninfante 4, Porro 10, Katalan 10, Gutierrez 16, Petras 18, Scopelliti 8, De Angelis (L), Baldazzi 1. N.E. Lauro, Bortolozzo, Gambella, Bruno, De Giovanni, Pegoraro. All. Boninfante.

ARBITRI: Cruccolini, Grassia.

NOTE – durata set: 26′, 33′, 25′, 32′; tot: 116′.