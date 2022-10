Fra sabato e domenica si gioca la 5a giornata

ROMA -Prove tecniche di allungo in classifica per Bergamo , capolista a punteggio pieno, e per Vibo Valentia, che ha lasciato un solo punto per strada dopo quattro turni. Sabato e domenica le formazioni della Serie A2 Credem Banca sono chiamate ad altri confronti impegnativi nella 5a giornata di andata. I giochi sono apertissimi.

A battezzare la 5a giornata di andata, sabato 29 ottobre (ore 18.00), è la sfida inedita tra HRK Motta di Livenza e Videx Yuasa Grottazzolina, Club che ha comunicato la rescissione consensuale con Manuele Mandolini, fermo per un problema alla spalla. I padroni di casa, in coda a 2 punti e con Enrico Pilotto alla 100a gara in Regular Season, cercano la prima vittoria stagionale. Dalle Marche arriva una matricola che ha messo in cascina 5 punti e viene dalla vittoria al PalaBigi di Reggio Emilia al tie break. Tra gli ospiti Rasmus Breuning Nielsen cerca l’attacco vincente n. 1500 in carriera.

Si gioca sabato, alle 20.00, il confronto tra BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Consar RCM Ravenna. I piemontesi hanno la seconda gara consecutiva in casa dopo il successo al fotofinish con Lagonegro, i romagnoli vengono dalla maratona interna vinta con Motta. I due team sono rispettivamente a 5 e a 4 punti. Nella BAM Simone Parodi è vicino ai 3500 punti in carriera, ora a -6. Iniziativa del Club di casa in vista di Halloween con un invito esplicito ai tifosi di mascherarsi a tema sugli spalti.

In campo alle 20.30 di sabato Tinet Prata di Pordenone e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per un big match che promette scintille, il primo in Serie A tra le due squadre. I friulani, corsari per 3-1 a Santa Croce sono terzi a quota 9 con due lunghezze di ritardo dai calabresi, imbattuti e a 1 punto dalla vetta. Gli ospiti vengono dal 3-0 con Cantù e ritrovano da rivale Simone Scopelliti, nel 2013/14 a Vibo.

Avvio diesel per Cave Del Sole Lagonegro e Pool Libertas Cantù. I lucani hanno 2 punti come Motta, il team lombardo è dodicesimo a quota 3. Nel decimo scontro diretto (Lagonegro avanti 5-4) sono in palio punti d’oro sia per i padroni di casa, che nell’ultima gara hanno strappato 1 punto a Cuneo, sia per gli ospiti, alla seconda trasferta di fila dopo lo stop a Vibo. Tra i canturini, Kristian Gamba è a 1 gara dalle 100, Alessandro Preti a 5 punti dai 2500 in carriera.

Tra i big match del 5° turno va annoverata anche la sfida tra BCC Castellana Grotte e Agnelli Tipiesse Bergamo, in programma domenica alle 16.00. Sconfitti solo una volta in stagione, ma sempre a punti dall’inizio del torneo e a quota 9 come Prata, i padroni di casa ospitano la capolista, a punteggio pieno e in vantaggio negli scontri diretti con 9 successi a 5. Giuseppe Longo e Nicola Tiozzo hanno trascorsi a Bergamo, Alessandro Toscani lo scorso anno difendeva palloni alla New Mater.

Perfetto equilibrio nei precedenti faccia a faccia, con 6 vittorie a testa, per Consoli McDonald’s Brescia e Kemas Lamipel Santa Croce, squadre in campo alle 18.00 di domenica. I padroni di casa hanno messo da parte 4 punti, complice anche l’infortunio di Bisi, mentre i Lupi toscani sono quinti a quota 7, ma reduci dalla sconfitta al tie break a Grottazzolina e dallo stop interno in per 3-1 con Prata. L’unico ex è Simone Tiberti, al palleggio per la compagine toscana nel 2004/05.

Sempre alle 18.00 della domenica va in scena anche il match tra Delta Group Porto Viro e Conad Reggio Emilia, formazioni che vogliono tornare al successo. Il gruppo veneto deve cancellare lo stop con il massimo scarto patito a Bergamo, mentre i reggiani non vincono da due gare e sono sotto anche nel bilancio dei precedenti, con la Delta Avanti 2-1. Tra i padroni di casa militano gli ex reggiani Giacomo Bellei e Fernando Gabriel Garnica (1 ace ai 200 in Regular Season), mentre tra gli ospiti Romolo Mariano (18 punti ai 1500 in Regular Season), lo scorso anno era a Porto Viro.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA-



Sabato 29 ottobre 2022, ore 18.00-



HRK Motta di Livenza – Videx Yuasa Grottazzolina Arbitri: Cavicchi, Nava

Sabato 29 ottobre 2022, ore 20.00-



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Consar RCM Ravenna Arbitri: Selmi Matteo, Scotti

Sabato 29 ottobre 2022, ore 20.30-



Tinet Prata di Pordenone – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Mesiano, Serafin

Domenica 30 ottobre 2022, ore 16.00-



Cave Del Sole Lagonegro – Pool Libertas Cantù Arbitri: Vecchione, Cavalieri

BCC Castellana Grotte – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Gasparro, De Simeis

Domenica 30 ottobre 2022, ore 18.00-

Consoli McDonald’s Brescia – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Colucci Marco, Clemente

Delta Group Porto Viro – Conad Reggio Emilia Arbitri: Toni, Cruccolini

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 11, Tinet Prata di Pordenone 9, BCC Castellana Grotte 9, Kemas Lamipel Santa Croce 7, Conad Reggio Emilia 6, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Videx Grottazzolina 5, Delta Group Porto Viro 5, Consar RCM Ravenna 4, Consoli McDonald’s Brescia 4, Pool Libertas Cantù 3, Cave del Sole Lagonegro 2, HRK Motta di Livenza 2.