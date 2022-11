Nel week end si gioca la 7a giornata

ROMA- Con la 7a giornata, in programma nel weekend del 12 e 13 novembre, la Regular Season valica la metà del girone di andata. Il turno sposta il suo baricentro al sabato con incontri importanti e termina il giorno dopo con altre sfide suggestive. Al comando della classifica c’è Vibo Valentia, capace di lasciare per strada un solo punto.



La settima giornata si apre alle 19.30 di sabato con la sfida tra l’Agnelli Tipiesse Bergamo e la HRK Motta di Livenza. Gli orobici, terzi a quattro lunghezze dalla vetta, devono riscattare le due sconfitte consecutive e possono farlo tra le mura amiche, anche se i rivali veneti, ultimi a 2 punti, cercano il colpaccio in cerca della prima vittoria stagionale. Alla vigilia del match n. 200 in Regular Season del libero Alessandro Toscani, sono 2 i precedenti con altrettante vittorie del sestetto lombardo. Tra gli ospiti, Leonardo Battista ed Enrico Lazzaretto sono alla gara n. 200 in carriera.



Sfida inedita alle 20.00 di sabato in Piemonte. I padroni di casa della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, ottavi a quota 8, ospitano la capolista imbattuta Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che ha raccolto finora 17 dei 18 punti disponibili e vanta nel roster Alessio Tallone, nella passata stagione tesserato con i piemontesi. Tra i padroni di casa, con 6 sigilli Simone Parodi può sfondare il muro dei 3500 punti, Nicholas Sighinolfi vuole timbrare il punto n. 1000 in carriera. Tra gli ospiti, Paul Buchegger può avvicinarsi sempre più ai 1000 attacchi vincenti in Regular Season, ora a -22.



Sempre alle 20.00 di sabato, la Consoli McDonald's Brescia attende la Conad Reggio Emilia per rompere lo stallo registrato dopo i 14 precedenti incroci (7-7). Nel contesto di una classifica corta, i Tucani occupano la parte bassa del tabellone con 7 punti come Ravenna e Santa Croce, mentre il sestetto reggiano, che ritrova da rivale Gianluca Loglisci, ha 9 punti come Prata. Si tratta di un confronto cruciale per il futuro dei due team. La squadra di casa deve riscattare la scena muta a Ravenna, gli ospiti vogliono dare continuità alla grande impresa centrata in casa contro Bergamo.



Nell’ultimo appuntamento del sabato, alle 20.30, si confrontano la Tinet Prata di Pordenone e la Videx Yuasa Grottazzolina. Si tratta di un match delicato per la classifica visto che i friulani sono sesti a 9 punti e i marchigiani quinti a quota 10. Si rinnova una sfida che finora non ha avuto padroni. Il bilancio dei precedenti è infatti di tre vittorie a testa. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga con Vibo e dal crollo nella tana di Cantù, mentre la quarta vittoria consecutiva della Videx è arrivata in casa al tie break contro Lagonegro grazie ai 41 punti di Rasmus Breuning Nielsen.



Domenica il turno si apre alle 16.00 con BCC Castellana Grotte - Pool Libertas Cantù. La seconda forza della classifica ospita la dodicesima. In serie positiva da quattro turni e sempre andata a punti dall’inizio del torneo, la formazione pugliese ha sempre vinto negli 8 incroci coi canturini, che al PalaGrotte vogliono sfatare il tabù sulla scia dell’entusiasmo per il successo interno in tre set contro Prata. Un ex per parte nei roster: Nicola Tiozzo e Giuseppe Ottaviani. Nel sestetto di casa Paolo Di Silvestre è a -4 dal traguardo dei 1000 attacchi vincenti nelle stagioni regolari.



Alle 18.00 di domenica, la Kemas Lamipel Santa Croce insegue il terzo successo in altrettanti faccia a faccia con la Delta Group Porto Viro di Giacomo Bellei (gara n. 400 in carriera) e di Fernando Garnica (1 ace ai 200 in Regular Season), che nella stagione 2011/12 palleggiò per i Lupi toscani. In classifica il gruppo di casa, che ha perso le ultime quattro gare, ha raccolto finora 7 punti e gravita nella parte bassa del tabellone, mentre la compagine veneta viene dalle vittorie interne per 3-1 con Reggio Emilia e Cuneo. Successi che sono valsi la quarta piazza a quota 11 punti.



Nel calendario della 7a giornata di andata, alle 18.00 di domenica, c’è anche la sfida tra Cave del Sole Lagonegro e Consar RCM Ravenna. I lucani, con Francois Lecat a 1 gara dalle 100 disputate in Regular Season, sono penultimi in classifica a quota 6, ma sono in crescita come dimostrano i 5 punti incamerati negli ultimi tre match, mentre i romagnoli sono noni con una sola lunghezza di vantaggio sui lagonegresi e vengono dal successo casalingo con il massimo scarto contro Brescia.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7a GIORNATA-