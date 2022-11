Porto Viro-Vibo partitissima in anticipo

ROMA- Nel weekend del 19 e 20 novembre si disputa l’8° turno di andata della Serie A2 Credem Banca. In programma un solo anticipo al sabato, mentre tutti gli altri incontri sono concentrati nel pomeriggio di domenica. Al comando della classifica c’è ancora Vibo Valentia, ma Bergamo incombe con appena una lunghezza di ritardo. Squadre racchiuse in un fazzoletto con la quarta posizione a 11 punti e la nona a quota 9.



Sabato, alle 18.00, la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia fa visita alla Delta Group Porto Viro per riscattare il primo passo falso stagionale, andato in scena a Cuneo in tre set. I padroni di casa, che proprio con Cuneo avevano avuto la meglio tra le mura amiche, sono caduti 3-1 a Santa Croce e ora sono a -6 dalla vetta, nel gruppo a 11 punti. La sfida è inedita ma con tanti ex: Matteo Bellia ha giocato a Porto Viro, mentre Rocco Barone, Graziano Maccarone, Marco Pierotti, Davide Luigi Russo e Filippo Vedovotto (1 gara alle 300 in Regular Season) sono ex della Callipo.



Domenica, alle 16.00, la Cave del Sole Lagonegro e la Consoli MCDonald’s Brescia “fanno 13”. Nel bilancio dei precedenti sono avanti i tucani con 9 vittorie a 3. In classifica le due rivali devono entrambe recuperare terreno: il sestetto lombardo, che nella casa dei lucani ritrova da rivale Andrea Orlando Boscardini, due anni fa all’Atlantide, è dodicesimo con 8 punti e nell’ultimo turno ha venduto cara la pelle cedendo al tie break in casa con Reggio Emilia, mentre i lucani sono penultimi a quota 6 e vengono dallo stop registrato sul proprio campo per 3-1 contro Ravenna.



Tra i match delle 18.00 di domenica c’è interesse per la sfida tra la Videx Yuasa Grottazzolina, a -6 dalla vetta, e l’Agnelli Tipiesse Bergamo, seconda, che tallona con una sola lunghezza di ritardo la capolista Vibo. I marchigiani, vittoriosi solo in 1 dei 7 faccia a faccia con gli orobici, nell’ultimo turno sono tornati da Prata di Pordenone con un punto, mentre i bergamaschi si sono imposti per 3-1 in casa con Motta dopo le sconfitte con Castellana e Reggio Emilia. I padroni di casa cercano la vittoria piena per scrollarsi di dosso le quattro dirimpettaie a 11 punti, mentre gli ospiti vogliono derubricare a incidenti di percorso le uniche 2 sconfitte.



In arrivo anche il sedicesimo confronto tra la Conad Reggio Emilia e la BCC Castellana Grotte. Gli emiliani hanno il naso avanti nel bilancio dei precedenti con appena un successo in più. Due per parte gli ex nei roster: Alberto Elia e Filippo Santambrogio vantano trascorsi alla New Mater, mentre Nicola Tiozzo, ormai alcuni anni fa, e Matteo Zamagni, nella passata stagione, si sono fatti valere con il Club reggiano. Gli emiliani sono a -6 dalla vetta insieme ad altre quattro rivali dopo la vittoria all’ultimo respiro sul campo di Brescia, mentre i pugliesi, attualmente sul gradino più basso del podio, in casa contro Cantù hanno visto interrompersi la serie di quattro vittorie. Romolo Mariano è a 1 gara dalle 200 in Regular Season.



In casa Pool Libertas Cantù è tornato il sereno grazie ai 6 punti presi con Prata e Castellana Grotte. Bottino che ha rilanciato il team lombardo, nono a quota 9 e a due lunghezze dal quarto posto con un sovraffollamento di squadre a 11 punti. Al PalaFrancescucci si presenta la HRK Motta di Livenza, ultima con 2 punti e senza vittoria. I giganti veneti cercano il tutto per tutto con l’obiettivo di sbloccarsi, ma devono fare i conti con il buon momento degli uomini di Francesco Denora. Una vittoria a testa nei 2 precedenti. Alessio Alberini e Kristian Gamba lo scorso anno giocavano a Motta. Giuseppe Ottaviani è a una gara dalle 200 nelle stagioni regolari.



Suggestivo incrocio sotto rete per rompere lo stallo dei precedenti scontri diretti, ora sul 4-4. Al PalaParenti la Kemas Lamipel Santa Croce riceve la visita della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. Le due squadre sono separate da una sola lunghezza: i Lupi hanno 10 punti come Ravenna, mentre i piemontesi sono quarti a quota 11 in veste di capofila del gruppone che comprende anche Prata, Reggio Emilia, Grottazzolina e Porto Viro. Al secondo match casalingo di seguito, il sestetto toscano vuole dare seguito al successo per 3-1 contro Delta Group, così come la BAM si presenta dopo il colpaccio interno in tre set contro la capolista Vibo Valentia.



In campo domenica, alle 18.00, per una sfida inedita, la Consar RCM Ravenna e la Tinet Prata di Pordenone, che si presenta in Romagna con Matteo Bortolozzo, alla Robur nel 2019/20, e Miguel Gutierrez, tesserato nel 2017/18 con i padroni di casa. Si tratta di uno spareggio per la classifica. Le due squadre sono in buona compagnia a 11 punti e una vittoria vorrebbe dire raggiungere le zone nobili in un torneo sinora assai equilibrato. Ravenna ha messo in cascina 6 punti nelle ultime due gare, Prata ha riscattato lo stop esterno con Cantù grazie al tie break vinto in casa con la Videx. Da una parte Roberto Pinali insegue i 4 punti che lo dividono dai 1000 sigilli nelle stagioni regolari, dall’altra Nicolò Katalan può timbrare la presenza n. 1000 in Regular Season.



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8a GIORNATA-



Sabato 19 novembre 2022, ore 18.00