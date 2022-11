SANTA CROCE SULL’ARNO (PISA)- L’esperto palleggiatore cuneese Manuel Coscione, classe 1980 che vanta una lunghissima carriera in Superlega e A2, ha deciso di lasciare la Consar Ravenna dove ha militato in questo primo scorcio di stagione, per accasarsi alla Kemas Lamipel Santa Croce che era alla ricerca di un regista da inserire nell’organico. Coscione è già a Santa Croce a disposizione di coach Vincenzo Mastrangelo già da questo pomeriggio.