Vittorie pesanti per Santa Croce e Grottazzolina

LE DUE SFIDE-

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-HRK MOTTA DI LIVENZA-

La Kemas Lamipel vola al terzo posto superando con un perentorio 3-0 una HRK Motta di Livenza in palese difficoltà. La squadra di Mastrangelo ha confermato stasera l’ottimo momento di forma collettivo impreziosito dalla verve di un sempre più positivo Motzo che stasera ha trascinato i suoi con 20 punti all’attivo. Il match ha vissuto fasi incerte soltanto nel primo set poi il dominio biancorosso è stato nettissimo.

La line up di coach Mastrangelo è formata da Coscione al palleggio e Motzo opposto, Colli e Maiocchi sono le bande, Vigil Gonzalez e Truocchio al centro e Morgese libero

Coach Lorizio può fare affidamento su Acquarone e Schiro in diagonale, Acuti e Trillini al centro, Secco Costa e Kordas in banda e Battista libero.

Secco Costa inaugura il match 0-1, è sempre il brasiliano a trovare soluzioni per i biancoverdi 3-5. Ma è l’ace di Maiocchi a riportar tutto in parità 6-6. Il man out di Kordas coincide con il nuovo vantaggio 11-12 ma il controsorpasso arriva con l’ace di Maiocchi 16-15. La rottura prolungata di Motta permette a Santa Croce di scappare 21-17, è un muro casalingo a portare quattro set point 24-20 mentre al set ci pensa Maiocchi 25-21.

La diagonale di Schiro è quella del vantaggio 2-3, Motzo approfitta di un pallone vicino a rete e spinge i lupi sul 7-5. Sul 9-5 è costretto al time out coach Lorizio, Il primo tempo di Trilini è maiuscolo 12-9 mentre Secco Costa in parallela trova respiro 15-12. Truocchio ferma a muro Acuti che per Santa Croce vuol dire +6 19-13, l’ace di Acquarone accorcia le distanze e porta coach Mastrangelo all’interruzione 20-17. Senza sorpresa il finale con i Lupi che si aggiudicano il parziale 25-20.

Motzo continua ad essere una spina nel fianco per i biancoverdi: diagonale e mani out 5-2. Esce tutto alla perfezione ai padroni di casa 8-2, Motta non riesce a trovare soluzioni né grinta e questo significa vita facile per i lupi 12-6. Il primo di tempo di Acuti tiene accese le speranze per i leoni 17-11 Colli firma il match point con un ace 24-16 e l’invasione dei liventini regala il match 25-16.

IL TABELLINO-

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – HRK MOTTA DI LIVENZA 3-0 (25-21, 25-20, 25-16)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 2, Maiocchi 14, Vigil Gonzalez 3, Motzo 20, Colli 9, Truocchio 7, Morgese (L), Compagnoni 0, Hanzic 1. N.E. Loreti, Arguelles Sanchez, Caproni, Favaro, Giovannetti. All. Mastrangelo.

HRK MOTTA DI LIVENZA: Acquarone 1, Kordas 10, Trillini 8, Schiro 8, Secco Costa 10, Acuti 3, Pilotto 0, Battista (L), Lazzaretto 2. N.E. Santi, Cavasin, Bellanova, Cunial. All. Lorizio.

ARBITRI: Salvati, Grassia.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 27′; tot: 86′.

IL TABELLINO-

DELTA GROUP PORTO VIRO – VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA-

La Videx Grottazzolina rialza la testa e lo fa con una prestazione da manuale in tutti i fondamentali. Rasmus Breuning Nielsen ancora una volta sugli scudi (27 punti, 61% in attacco), la Delta Group Porto Viro cade dopo ottanta minuti di gioco.

Padroni di casa in campo con Garnica-Krzysiek, Sette e Pierotti in banda, Barone e Sperandio al centro e Russo libero. Coach Ortenzi risponde con Marchiani-Breuning, Vecchi e Bonacic laterali, Cubito e Bartolucci al centro e Romiti a governo della difesa.

Avvio in equilibrio con Bonacic che risponde alla pipe di Pierotti (3 pari). Si accendono Breuning da una parte e Krzysiek dall’altra ma il primo allungo è di marca locale: Barone dal centro e Garnica con una palla di seconda anticipano il muro vincente di Sette (9-6). Grottazzolina non ci sta: sassata di Breuning e mani out di Bonacic a colmare il gap (9 pari). Si continua a giocare punto a punto. Si accende Cubito che prima passa al centro e poi si esalta con due blocchi perentori su Krzysiek a stretto giro di posta (13-13). L’opposto locale si rifà chiudendo in zona cinque un lungo scambio di gioco che produce il +2 e spinge coach Ortenzi al primo time out della sfida (15-13). La Videx Yuasa non molla e serve un’altra gran giocata sull’asse Garnica-Pierotti per concretizzare la pipe del 19-16. Il servizio di Garnica fa soffrire la ricezione grottese e coach Ortenzi è costretto a sospendere nuovamente il gioco quando il tabellone luminoso recita 21-17 in favore dei padroni di casa. Al rientro in campo inizia il Breuning show. Palla al bacio di Marchiani in favore del danese che centra la linea bianca in diagonale, conquista il servizio ed apre ad un parziale disarmante di 8-0, condito con tre ace, per un totale di 7 punti personali (saranno complessivamente 11, 73% in attacco, al termine del primo set). Sul punteggio di 21-25 va in archivio il primo atto della sfida.

Il contraccolpo per i padroni di casa si fa sentire. Cubito porta avanti Grottazzolina ma si rivede Krzysiek che toglie le castagne dal fuoco dopo una ricezione difettosa dei suoi (5 pari). Gran difesa di Marchiani che apre all’ennesimo break targato Breuning, la Videx Yuasa sfrutta l’errore di Sette dopo il servizio di capitan Vecchi e si porta a +3 (6–9). Coach Battocchio corre ai ripari fermando il gioco, Garnica va a segno dai nove metri ma la difesa di Ortenzi è granitica e produce prima il fendente di Bonacic poi il blocco vincente di Cubito su Sperandio (8-11). Lo squillo seguente è di Vecchi che prima va a segno in diagonale e poi ferma Krzysiek a muro: distanze invariate (12-15). Pierotti prova a scuotere i suoi neutralizzando l’attacco di Breuning ma il servizio di Grottazzolina è una spina nel fianco dei locali. Ace di Marchiani che poco dopo torna ad armare il martello danese (15-18). Porto Viro non riesce a colmare il gap, la bontà del cambio palla grottese e la poca precisione dai nove metri non aiutano (17-20). Krzysiek torna a colpire ma l’omologo grottese è un fiume in piena e fa la voce grossa anche a muro su Iervolino prima di concretizzare la prima di tre set ball con una staffilata delle sue (21-25).

L’avvio di terzo set vede Porto Viro al comando con il rientrante Erati che stoppa Vecchi a muro (5-3). Breuning varia il proprio repertorio con un colpo da biliardo, da seconda linea, a bucare il muro nerofucsia per poi ripetersi da posto quattro prima dell’ace di Vecchi che vale il sorpasso (7-8). Garnica imita il capitano grottese e l’equilibrio comanda il gioco fino al muro di Cubito su Pierotti (9-11). Lo stesso schiacciatore nerofucsia colpisce dai nove metri prima della super difesa di Vecchi a produrre il muro vincente di Bonacic su Bellei (subentrato a Krzysiek) per il momentaneo 12-13. Colpo di reni dei padroni di casa con la parallela di Bellei ma è ancora una grande difesa di Grottazzolina, stavolta targata Bartolucci, a produrre l’invasione di seconda linea di Iervolino: 17-18 e nuovo time out dei locali. Breuning torna a fare il bello ed il cattivo tempo prima dell’invasione di Garnica che consegna alla Videx Yuasa tre palle match (21-24). La ciliegina sulla torta la mette ancora una volta l’MVP del match: alzata ad una mano di Marchiani e sentenza del danese per il definitivo 21-25.

I PROTAGONISTI-

Alex Erati (Delta Group Porto Viro)- « Sono contento di essere tornato in campo dopo due mesi di calvario ma ovviamente speravo in un risultato diverso. Siamo partiti bene poi loro si sono accesi su quel turno in battuta di Breuning alla fine del primo set e da lì noi non siamo più riusciti a invertire la tendenza. Cancelliamo questa partita e ricominciamo a lavorare, ci aspetta una serie di gare ravvicinate in cui abbiamo tanto da dimostrare ».

IL TABELLINO-

DELTA GROUP PORTO VIRO – VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 0-3 (21-25, 21-25, 21-25)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 4, Sette 5, Sperandio 4, Krzysiek 12, Pierotti 11, Barone 1, Russo (L), Bellei 3, Erati 2, Iervolino 4. N.E. Lamprecht, Zorzi, Vedovotto, Milan. All. Battocchio.

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Marchiani 1, Vecchi 7, Bartolucci 4, Nielsen 27, Bonacic 10, Cubito 8, Romiti (L), Ferrini 0. N.E. Giorgini, Leli, Focosi, Pison. All. Ortenzi.

ARBITRI: Merli, Spinnicchia.

NOTE – durata set: 26′, 26′, 28′; tot: 80′.

I RISULTATI-

Agnelli Tipiesse Bergamo-Cave del Sole Lagonegro 3-1 (25-22, 25-21, 25-27, 33-31) Giocata ieri;

Kemas Lamipel Santa Croce-HRK Motta di Livenza 3-0 (25-21, 25-20, 25-16); BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-BCC Castellana Grotte 3-0 (25-22, 25-20, 25-19) Giocata ieri;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Consar RCM Ravenna 3-2 (23-25, 25-23, 22-25, 25-19, 15-9) Giocata ieri;

Conad Reggio Emilia-Pool Libertas Cantù 3-2 (25-20, 25-18, 24-26, 20-25, 15-13) Giocata ieri;

Delta Group Porto Viro-Videx Yuasa Grottazzolina 0-3 (21-25, 21-25, 21-25); Tinet Prata di Pordenone-Consoli McDonald’s Brescia 3-1 (25-22, 29-31, 25-21, 25-20) giocata ieri.

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 20, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19, Kemas Lamipel Santa Croce 18, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 17, Videx Yuasa Grottazzolina 17, BCC Castellana Grotte 16, Pool Libertas Cantù 15, Conad Reggio Emilia 14, Consar RCM Ravenna 14, Tinet Prata di Pordenone 14, Delta Group Porto Viro 14, Consoli McDonald’s Brescia 12, Cave del Sole Lagonegro 9, HRK Motta di Livenza 5.

Note: 1 Incontro in meno: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, BCC Castellana Grotte, Conad Reggio Emilia, Delta Group Porto Viro;

IL PROSSIMO TURNO- 08/12/2022 Ore: 18.00-

Consar RCM Ravenna-Conad Reggio Emilia Ore 16:00;

BCC Castellana Grotte-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Si gioca il 07/12/2022 ore 20.30;

HRK Motta di Livenza-Tinet Prata di Pordenone Si gioca il 07/12/2022 ore 20.30;

Consoli McDonald’s Brescia-Agnelli Tipiesse Bergamo Ore 16:00;

Cave del Sole Lagonegro-Kemas Lamipel Santa Croce;

Pool Libertas Cantù-Delta Group Porto Viro;

Videx Yuasa Grottazzolina-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo