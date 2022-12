7 e 8 dicembre in campo per l'11a giornata

ROMA-Turno dell’Immacolata in Serie A2 Credem Banca, che tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre propone le partite dell’11a giornata di Regular Season. Accesissima la corsa per il primato, con Bergamo balzata in vetta a +1 su Vibo Valentia, che deve recuperare un match. In programma due derby regionali molto attesi.



Alle 20.30 di mercoledì, l’ultima della classe HRK Motta di Livenza, caduta a Santa Croce, ospita le Tinet Prata di Pordenone per il quarto scontro diretto in Serie A. Il bilancio è di 2 vittorie a 1 per i veneti. La classifica vede i friulani in una posizione più tranquilla, nel gruppo a 14 punti insieme a Reggio, Ravenna e Porto Viro, con cinque lunghezze di vantaggio sui rivali di giornata e in corsa per qualificarsi alla Del Monte® Coppa Italia A2.



Sempre alle 20.30 di mercoledì, al PalaGrotte è in calendario il “derby del sud” tra la BCC Castellana Grotte e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, con i calabresi avanti nei precedenti per 7-4. Entrambe le squadre devono recuperare un match: la BCC è sesta a 16 punti e può agganciare la Tonno Callipo, seconda a 19, a meno 1 dalla vetta. Luca Presta ha trascorsi da bandiera a Vibo, Domenico Cavaccini ha giocato per un triennio alla New Mater. In Regular Season Matteo Zamagni è a 4 muri dai 500, sul fronte opposto Jernej Terpin è a 17 attacchi vincenti dai 1000 nelle stagioni regolari.



Giovedì, alle 16.00, è prevista la prima battuta per l’ottavo derby dell’Emilia-Romagna tra Consar RCM Ravenna - Conad Reggio Emilia, una sfida mai banale che vede avanti i romagnoli con 4 vittorie a 3. Tra l’altro le due squadre sono appaiate in classifica a 14 punti e sgomitano per l’accesso ai Quarti di Coppa Italia. I reggiani hanno un miglior quoziente set con una partita in meno. Marco Bonitta, tecnico di casa, ha allenato la Conad. Un ex per parte nei roster: Riccardo Goi e Alberto Elia.



Alle 16.00 di giovedì, la Consoli McDonald's Brescia e la capolista Agnelli Tipiesse Bergamo si sfidano nel derby lombardo n. 16. Dominio orobico nei precedenti con 12 vittorie a 3 sui tucani. I padroni di casa, caduti a Prata e ora dodicesimi con otto lunghezze da recuperare sulla testa della classifica, sono in corsa per la qualificazione alla Coppa Italia. Gli ospiti, tornati alla vittoria nell’ultimo turno, vogliono dare seguito al 3-1 con Lagonegro. Un ex per parte: Andrea Franzoni e Riccardo Mazzon.



In campo alle 18.00 di giovedì la Videx Yuasa Grottazzolina e la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo per uno scontro diretto fondamentale per la classifica. Gli unici due precedenti si sono chiusi con altrettante vittorie del sestetto marchigiano, che in classifica è quinto a 17 punti solo per il quoziente set inferiore rispetto a Cuneo, dirimpettaia che viene dal successo interno per 3-0 su Castellana Grotte. Un ex per parte nei roster: Leonardo Focosi e Filippo Lanciani. Tra gli ospiti si avvicina un traguardo significativo per Iacopo Botto, 7 punti ai 3500 in carriera.



Alle 18.00 di giovedì Pool Libertas Cantù e Delta Group Porto Viro si ritrovano sotto rete per il terzo confronto ufficiale della storia dopo le due vittorie del team lombardo. I padroni di casa, settimi a 15 punti, nell’ultimo turno sono incappati nella sconfitta al tie break sul campo di Reggio Emilia dopo quattro vittorie di fila, ma sono comunque andati a punti per il quinto turno consecutivo. Il team veneto, nel gruppone a 14 punti con una gara da recuperare, vuole riscattarsi dopo lo stop interno per 3-0 con la Videx al termine di 3 set simili. Coach Matteo Battocchio e lo schiacciatore Felice Sette (14 punti ai 1000 in carriera) tornano in Lombardia da ex. Tra i canturini, Kristian Gamba è vicino ai 1500 attacchi vincenti in carriera, ora a meno 15. Nella Delta Group Marco Pierotti mira ai 1500 punti in Regular Season, distanti 6 sigilli.



Sempre giovedì, alle 18.00, la Cave Del Sole Lagonegro deve fare i conti con la propria bestia nera, o meglio con un “branco di Lupi”, visto che la Kemas Lamipel Santa Croce finora ha vinto 10 confronti diretti su 11 incroci contro i lucani. I padroni di casa sono penultimi a 9 punti dopo la sconfitta a Bergamo, mentre i toscani occupano il terzo gradino del podio a quota 18 e hanno dominato in 3 set con Motta nell’ultimo turno. Wagner Pereira Da Silva ha schiacciato con la maglia dei Lupi per un biennio. Nel team ospite, Davide Morgese è alla presenza n. 200 in Regular Season.



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11a GIORNATA-