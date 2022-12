La Tinet si rinforza con Antonio De Paola

PORDENONE-La Tinet si è assicurata le prestazioni di Antonio De Paola, schiacciatore classe 1988 di 192 cm. Dopo l’esperienza nel settore giovanile e nella prima squadra di Trentino Volley (con la perla della vittoria della Champion’s League nel 2009) ha intrapreso un lungo giro d’Italia che si è concretizzato in sedici stagioni di Serie A, mettendo in bacheca una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana di Serie A2 con Atripalda nel 2013. Nell’estate 2006 si è laureato campione d’Italia U.21 di beach volley. Ha fatto parte della Selezione Nazionale Under 23 di Lega 2010 e 2011. Arriva dalla Serie A3 di Sabaudia, team laziale dove gioca anche l’ex Passerotto Andrea Rondoni. Porterà grande esperienza e sarà un arco in più nella faretra di Coach Dante Boninfante.