Castellana-Porto Viro, Vibo-Reggio Emilia recuperi della 9a

ROMA -I due posticipi della 9a giornata di andata, in programma alle 19.30 di domani, mercoledì 21 dicembre, chiuderanno il girone di andata della Serie A2 Credem Banca fornendo gli elementi indispensabili per stilare la classifica al giro di boa, con ranking indispensabile per i piazzamenti dei Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia A2, in programma il 29 dicembre.

Reduce dalla seconda vittoria di fila, materializzata tra le mura amiche in quattro set contro Santa Croce, la BCC Castellana Grotte si appresta a scendere in campo per la seconda volta in pochi giorni al PalaGrotte per il confronto con la Delta Group Porto Viro, che viene dalle affermazioni nette in casa con Lagonegro e a domicilio a Ravenna. Si tratta del quarto incrocio tra i due team, con i veneti avanti 2-1 nei precedenti e con tre ex New Mater nel roster, ovvero Alex Erati, Fernando Gabriel Garnica e Filippo Vedovotto. In odore di record Luca Presta, 1 block ai 400 in carriera.

Ottava sfida tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Conad Reggio Emilia. Per i reggiani non si può parlare di tabù, ma hanno perso 6 dei 7 precedenti con la Callipo, che nei giorni scorsi ha ingaggiato l’opposto ex Taranto Manuele Lucconi (14 punti ai 1000 nelle stagioni regolari). Quattro gli ex nei roster: Davide Candellaro (4 attacchi vincenti ai 1500 in carriera), Santiago Orduna e Alessandro Tondo (1 block ai 300 in Regular Season) hanno indossato la casacca emiliana, mentre Ernesto Torchia ha militato tre anni a Vibo. Tra i calabresi, Paul Buchegger è a -13 punti dai 1500 in Italia. Sul fronte ospite Diego Cantagalli è a 8 punti dai 1500 in carriera.

Le prime otto dell’attuale classifica sono quelle che disputeranno i Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2, con due abbinamenti già certi: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo (prima e ottava) e Agnelli Tipiesse Bergamo – Videx Yuasa Grottazzolina (matematicamente quarta e quinta).

Quella tra BCC Castellana Grotte e Delta Group Porto Viro sarà un confronto determinante per quattro posizioni della griglia di Del Monte® Coppa Italia A2: i due team sono entrambi a 21 punti, momentaneamente quinta e settima della classe con diverse formazioni a portata di aggancio e sorpasso: chi conquisterà il successo, con qualsiasi risultato, volerà infatti al secondo posto.

Un’eventuale vittoria “da tre” di Castellana Grotte fermerebbe Porto Viro al settimo posto, e riproporrebbe proprio la sfida BCC – Delta Group ai Quarti di Finale (seconda contro settima), mentre Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce sarebbe l’altro Quarto. In tutti gli altri casi (vittoria al tie break di Castellana Grotte o vittoria con qualsiasi punteggio di Porto Viro), chi vince balza al secondo posto e ospita Santa Croce, mentre la formazione battuta viene relegata al sesto posto (e dunque alla trasferta a Cantù nei Quarti).

PROGRAMMA E ARBITRI DEI RECUPERI 9A GIORNATA DI ANDATA-



Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 19.30-

BCC Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro Arbitri: Colucci, Di Bari

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Conad Reggio Emilia Arbitri: Vecchione, Gaetano

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 26, Pool Libertas Cantù 23, Agnelli Tipiesse Bergamo 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, BCC Castellana Grotte 21, Kemas Lamipel Santa Croce 21, Delta Group Porto Viro 21, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 20, Consar RCM Ravenna 18, Tinet Prata di Pordenone 18, Conad Reggio Emilia 17, Consoli McDonald’s Brescia 17, Cave del Sole Lagonegro 15, HRK Motta di Livenza 5

1 incontro in meno: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, BCC Castellana Grotte, Delta Group Porto Viro e Conad Reggio Emilia