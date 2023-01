Vittorie per Motta, Santa Croce e Tinet

ROMA - Tre le gare di A2 Maschile giocate stasera per la 2a di ritorno . Successo per la HRK Motta di Livenza che supera in casa la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo al quinto set. Una divisione della posta che non soddisfa nessuna delle due contendenti. La Kemas Lamipel Santa Croce torna da Cantù con l’intera posta in palio ed il terzo posto provvisorio. Continua l’altalenante stagione dell’Agnelli Tipiesse Bergamo sconfitta in quattro set sul campo della Tinet Prata di Pordenone.

TUTTE LE SFIDE-

HRK MOTTA DI LIVENZA – BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO-

Seconda vittoria stagionale per l’HRK Motta di Livenza che superano al tie break la Bam Acqua S.Bernardo Cuneo prendendosi due punti che però poco cambiano nella difficile situazione di classifica della squadra di Zanardo. I piemontesi conquistano il primo punto in trasferta della stagione pur non evitando la sconfitta.

Coach Zanardo scende in campo con: Acquarone in regia e Cavasin opposto, Pol e Kordas le bande, Acuti e Trillini al centro e Battista libero

Lo starting six di coach Giaccardi invece è formato da: Pedron al palleggio e Santangelo opposto, Codarin e Sighinolfi al centro, Botto e Parodi le bande e Bisotto libero.

Gli errori di Cuneo danno ossigeno a Motta 3-0, la diagonale di Botto sigla la parità 6-6. La piazzata di Pol porta di nuovo avanti Motta 12-10, poi Kordas da zona due suona la carica 16-15, Acquarone lascia Pol muro a uno che non sbaglia 19-17 sul fallo in palleggio di Kordas 19-20 ace Pol 21-20 Acuti in opzione ferma il primo tempo di Codarin e trascina Motta sul 22-20 il pallonetto di Kordas porta quattro set ball 24-20 poi il muro di Acuti 25-20.

La parallela di Parodi significa vantaggio ospite 2-0, Cuneo comanda con le diagonali di Botto 6-8 sul 7-10 per gli ospiti è costretto a fermare tutto coach Zanardo. Pol è letteralmente trascinatore 11-13 l’ace di Pol riporta sotto Motta 13-14. Cuneo allunga sul 13-17 ma la sette di Trilli vale il -1 17-18 il pallonetto spinto di Santangelo sigla il 19-22. Lavora bene il muro casalingo e la pipe di Kordas mette tutto di nuovo in discussione 21-22 Motta spreca l’occasione della vita e Codarin punisce a muro 21-24, chiude la BAM 22-25

Le invasioni di Acuti e Pol consegnano il 1-3 a Cuneo, il muro di Botto dice di no all’attacco di Cavasin 3-6, Motta non si da per vinta infila un break importante e consistente che tiene accese le speranze 7-8 sprecano tantissimo i biancoverdi e la BAM riesce ad allungare 9-13, Cavasin sfonda le mani di Parodi per il 14-17. I servizi corti Acqaurone permettono la slash che Kordas e poi muro su Santangelo che porta il vantaggio 19-18. Cuneo infila l’ace del 21-21 e Chiapello ferma Cavasin a muro 22-23. Parodi ci mette tutta la sua classe ricezione e mani out 23-24 Kordas spedisce l’alzata direttamente sull’asta e consegna il set ai piemontesi 24-26.

Il mani out di Acuti vale il 4-2, il pallonetto di Kordas trova impreparata la difese cuneese 8-4. Cavasin apre le mani di Sighinolfi e Motta doppia Cuneo nel punteggio 12-6 con l’ace personale numero 3 Pol incrementa il vantaggio 16-8. Trillini in primo tempo macina punti su punti 20-11, non si fermano gli attacchi di Cavasin 22-13 il nuovo muro a uno di Pol per il 24-14, sbaglia la battuta Santangelo 25-16

Il muro di Codarin permette a Cuneo di scappare 1-3, ma si rifà immediatamente sotto Motta 3-3. Il vantaggio casalingo arriva grazie al muro biancoverde 5-4. Santangelo non ci sta sfonda il muro dei leoni e si guadagna il minibreak di vantaggio 5-7, al cambio di campo si va sul punteggio di 6-8, con Cavasin Motta trova nuova linfa 9-10, Cuneo sbaglia meno sul finale e si guadagna tre match ball 11-14. L’HRK è strepitosa, con Pol al servizio infila la parità 14-14 e poi Kordas due mani out 16.16 pallonetto trillini 17.16 Cavasin mette la parola fine sul match 19-17.

I PROTAGONISTI-

Massimiliano Giaccardi (Allenatore Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Un peccato, un vero peccato quel quarto set dopo aver agganciato il terzo ai vantaggi. Le nostre erano, sono e saranno tutte battaglie, che siano contro la capolista o l’ultima della classe. Non dobbiamo perdere la pazienza, non dobbiamo innervosirci se gli avversari ci stanno attaccati nel punteggio, dobbiamo voler portare a casa il risultato più di ogni altra cosa e chiudere a nostro favore i momenti importanti, non lasciarlo fare agli altri».

IL TABELLINO-

HRK MOTTA DI LIVENZA – BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-2 (25-20, 22-25, 24-26, 25-16, 19-17)

HRK MOTTA DI LIVENZA: Acquarone 0, Kordas 24, Trillini 15, Cavasin 20, Pol 15, Acuti 9, Battista (L), Pilotto 0. N.E. Santi, Cunial, Secco Costa, Bellanova. All. Zanardo.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Pedron 1, Botto 19, Sighinolfi 8, Santangelo 20, Parodi 12, Codarin 10, Bisotto (L), Chiapello 2, Cardona Abreu 1, Lanciani 0. N.E. Lilli, Kopfli, Esposito. All. Giaccardi.

ARBITRI: Giglio, Sabia.

NOTE – durata set: 27′, 28′, 30′, 24′, 28′; tot: 137′.

TINET PRATA DI PORDENONE – AGNELLI TIPIESSE BERGAMO-

Dopo la partita di Porto Viro la parola d’ordine per la Tinet Prata era reazione. E reazione è stata con uno scintillante 3-1 ai danni della corazzata Agnelli Tipiesse Bergamo. Merito di una fase break di altissimo livello con battute al fulmicotone o tatticamente importanti, un muro imperioso e attento con l’ MVP di giornata Nicolò Katalan sugli scudi, e un’eccellente attitudine difensiva di tutta la squadra.

Lo starting six di Prata propone il rientrante Gutierrez in diagonale con Boninfante, le bande sono Porro e Petras, mentre al centro giocano Scopelliti e Katalan con De Angelis libero. Porro parte alla grande firmando i primi 4 punti dei suoi, con tre attacchi ed un ace: 6-4. Muro di Scopelliti e poi di Gutierrez su Cominetti: 8-4. Imitato da Petras su Padura Diaz. Il muro Tinet funziona alla grande: Scopelliti blocca Padura e Held: 13-8 con 6 muri punto dei Passerotti. Il turno di servizio di Petras è infinito e si vola sul 16-8. Mattia Boninfante si affida a Katalan e il triestino ringrazia: 19-10. Rientra Bergamo dimostrandosi squadra di rango fino al 23-19. Jovanovic sbaglia il servizio e la Tinet si porta 24-19. Entra al servizio Gambella, ma la sua battuta esce di poco. In battuta si porta Held, miglior battitore del campionato, che piazza subito un ace. Astuto pallonetto di Porro che la chiude 25-21.

Si parte con Held al servizio che mette due ace: 1-3. Gutierrez mette a terra il contrattacco del 2-3. Scappa Bergamo: 3-8. Entra Baldazzi per un Gutierrez falloso in attacco. Un lungolinea di Petras spezza il sortilegio. Però il turno di servizio di Cominetti rimanda in crisi le certezze Tinet in ricezione: 4-13. Doppio Ace di Baldazzi: 7-13. Prata ricuce fino al 17-22. Doppio Ace di Held: 17-25.

Baldazzi viene riconfermato in campo nel terzo parziale e la Tinet parte bene: 3-1. Impatta Bergamo sul 4-4. Scatto Tinet: 9-7. Ritorna in parità Bergamo in questo set dall’andamento ad elastico. Secondo time out di Bergamo sul 16-13 dopo una non perfetta intesa in attacco tra Jovanovic e Copelli. Palla “2” di Katalan in contrattacco è uguale a punto: 17-13. Porro in battuta complica il cambio palla Agnelli: 19-14. Monster Block di Petras su Padura Diaz e massimo vantaggio Tinet: 21-15. Prova il rientro Bergamo che si porta -4 con il bel mani fuori di Cominetti. Primo tempo in contrattacco di Scopelliti: 24-19. Pegoraro entra al servizio ma Cargioli lo annulla. Da un centrale all’altro. Katalan fa esplodere il PalaPrata col punto del 25-20

Inizio importante di Prata che difende alla morte ed è efficace in contrattacco: 6-2. Ace di Porro 9-5. Doppio ace di Padura Diaz: 11-10. Muro di Copelli su Petras, parità e time out di Boninfante. Il muro blocca subito Held e poi Cominetti sbaglia l’attacco: 13-11. Pipe di Petras e Tinet a +3: 14-11. Dopo un’azione che vede grandissime coperture bergamasche perché il muro di Prata è invalicabile. Ed è proprio il muro di Porro su Padura a sigillare il 15-11. La Tinet mette in gioca un bel gioco e mantiene il vantaggio: 19-15. Magia di Boninfante che lascia senza muro Baldazzi: 20-16. Le azioni lunghe sono tutte per Prata. Il 23-18 è di Katalan che fa buona guardia a centro rete. Match point conquistato dallo stesso Katalan in coppia con Boninfante a muro su Held: 24-18. Padura Diaz annulla il primo. Graziosi inserisce Baldi in battuta per Copelli. Ma l’opposto sbaglia il servizio consegnando tre punti di platino ad una Tinet scintillante.

IL TABELLINO-

TINET PRATA DI PORDENONE – AGNELLI TIPIESSE BERGAMO 3-1 (25-21, 17-25, 25-20, 25-19)

TINET PRATA DI PORDENONE: Boninfante 4, Porro 18, Katalan 11, Gutierrez 2, Petras 14, Scopelliti 10, De Angelis (L), Gambella 0, Baldazzi 6, Pegoraro 0. N.E. De Paola, De Giovanni, Bortolozzo, Bruno. All. Boninfante.

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Jovanovic 1, Held 20, Cargioli 8, Padura Diaz 12, Cominetti 9, Copelli 9, Pahor 0, Toscani (L), Catone 0, Baldi 1, Mazzon 0. N.E. De Luca, Lavorato, Cioffi. All. Graziosi.

ARBITRI: Turtu’, Clemente.

NOTE – durata set: 27′, 25′, 25′, 26′; tot: 103′.

POOL LIBERTAS CANTÙ – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

Prima partita del 2023 per il Pool Libertas Cantù, e arriva la seconda sconfitta in casa. Nella bellissima cornice del PalaFrancescucci è la Kemas Lamipel Santa Croce ad uscire vincitrice in 4 set, dopo che la maratona del terzo set sembrava aver riaperto i giochi.

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Alessandro Preti e Giuseppe Ottaviani in banda, Jonas Aguenier e Dario Monguzzi al centro, e Matteo Picchio libero. Coach Vincenzo Mastrangelo risponde con Manuel Coscione al palleggio, Matheus Motzo opposto, Matteo Maiocchi e Leonardo Colli schiacciatori, Andrea Truocchio e Alejandro Vigil Gonzales centrali, e Davide Morgese libero.

Il primo set inizia in equilibrio, poi Maiocchi mura due volte Ottaviani per il parziale di 1-6 che lancia la Kemas Lamipel (5-7, 6-10). Vigil Gonzales mette a terra una palla lunga, e Coach Denora vuole parlarci su (8-13). Sembra essere lo strappo decisivo: il Pool Libertas ribatte colpo su colpo a Santa Croce, ma sembra non riuscire a colmare il divario. Il turno al servizio di Preti, però, permette a Cantù di rosicchiare qualche punto (19-22), mentre quello di Aguenier convince Coach Mastrangelo a fermare il gioco (22-23). Al rientro in campo i toscani difendono con le unghie e con i denti il vantaggio, e chiudono con Truocchio (23-25).

A inizio secondo set un ace di Colli manda la Kemas Lamipel a +2 (4-6), ma è un muro di Aguenier sullo stesso capitano avversario a mettere il punteggio in parità a quota 7. Il centrale francese viene murato da Vigil per il nuovo +2 esterno (7-9). Santa Croce non molla, e un errore da parte dei canturini convince Coach Denora a fermare il gioco (10-14). Gamba mura Maiocchi e Cantù torna sotto (14-16). Un ace di Maiocchi rilancia l’azione dei toscani, e Coach Denora chiama il suo secondo time-out (15-19). Preti piazza un ace che sembra riaprire tutto (17-19), ma Colli guida i suoi al +5 (17-22). E’ lo strappo decisivo: gli ospiti gestiscono bene la fase di cambiopalla, e chiudono grazie a un attacco in rete di Gamba (19-25).

Nel terzo set il Pool Libertas parte a razzo, e Coach Mastrangelo ferma tutto (4-1). Al rientro in campo la Kemas Lamipel piazza un parziale di 1-4 che mette il punteggio in parità a quota 5. Si prosegue a strappi, con Cantù che prova ad allungare (8-6, 11-9, 19-17), e Santa Croce a rintuzzare (8-8, 14-14, 19-19). Truocchio mura Gamba, e Coach Denora vuole parlarci su (20-21). Al rientro in campo Truocchio continua a martellare, e il Coach canturino ferma di nuovo il gioco (20-23). Sembra essere l’allungo decisivo, con Motzo che conquista il match point per i suoi (21-24), ma Ottaviani non ci sta: il suo turno in battuta favorisce il break di 4-0 che ribalta di nuovo tutto (25-24). I vantaggi sono un continuo cambio di fronte (26-27, 29-28), ma due errori dei santacrocesi consegnano il set ai padroni di casa (31-29).

A inizio quarto set la Kemas Lamipel parte con piglio deciso e si porta a +4, con Coach Denora a fermare il gioco (3-7). Al rientro in campo due muri di Preti e Monguzzi riportano il Pool Libertas sotto (6-8), e un attacco dello schiacciatore friulano sancisce il -1 (9-10). Il turno al servizio di Maiocchi, però, riapre il divario tra le squadre (9-13). Si prosegue con Cantù che prova a rientrare, e Motzo che ribatte palla su palla. Un ace di Monguzzi ed è -2 (15-17); Motzo mura Aguenier, e Coach Denora ferma tutto (15-19). Si torna a giocare, e Santa Croce continua dove aveva lasciato (15-21). I canturini rosicchiano qualche punto (18-22), ma due attacchi consecutivi di Truocchio consegnano il match ai suoi (19-25).

I PROTAGONISTI-

Francesco Denora (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « Ci spiace molto per questa sconfitta, soprattutto perché oggi c’era davvero una bellissima cornice di pubblico: finalmente siamo riusciti a riempire il palazzetto, e ci sarebbe piaciuto ripagare con una vittoria. Purtroppo così non è stato: bisogna dare merito a Santa Croce, che ha fatto un’ottima gara al servizio. Noi abbiamo subito un po’ troppo le loro singolarità in battuta. Ma ora testa alla prossima! ».

IL TABELLINO-

POOL LIBERTAS CANTÙ – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 1-3 (23-25, 19-25, 31-29, 19-25)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Alberini 3, Ottaviani 7, Monguzzi 4, Gamba 19, Preti 18, Aguenier 10, Picchio (L), Compagnoni 1, Gianotti 0, Galliani 1. N.E. Butti, Mazza. All. Denora.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 1, Maiocchi 17, Vigil Gonzalez 8, Motzo 24, Colli 13, Truocchio 13, Compagnoni 0, Morgese (L), Arguelles Sanchez 0, Hanzic 0. N.E. Loreti, Giovannetti, Brucini, Favaro. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Selmi, Marconi.

NOTE – durata set: 30′, 26′, 51′, 26′; tot: 133′.

I RISULTATI-

HRK Motta di Livenza – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 (25-20, 22-25, 24-26, 25-16, 19-17)

Tinet Prata di Pordenone – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-1 (25-21, 17-25, 25-20, 25-19)

Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce 1-3 (23-25, 19-25, 31-29, 19-25)

Consoli McDonald’s Brescia – Delta Group Porto Viro Si gioca domani

Consar RCM Ravenna – BCC Castellana Grotte Si gioca domani

Videx Yuasa Grottazzolina – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Si gioca domani

Cave Del Sole Lagonegro – Conad Reggio Emilia Si gioca domani

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 32, BCC Castellana Grotte 27, Kemas Lamipel Santa Croce 27, Agnelli Tipiesse Bergamo 26, Delta Group Porto Viro 23, Pool Libertas Cantù 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, Tinet Prata di Pordenone 22, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 21, Conad Reggio Emilia 20, Consoli McDonald’s Brescia 20, Consar RCM Ravenna 18, Cave del Sole Lagonegro 15, HRK Motta di Livenza 7.

Una partita in più: HRK Motta di Livenza, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, Tinet Prata di Pordenone, Agnelli Tipiesse Bergamo, Pool Libertas Cantù, Kemas Lamipel Santa Croce.

IL PROSSIMO TURNO-15/01 2023 Ore 18.00-

Agnelli Tipiesse Bergamo-Consar Ravenna;

Delta Group Porto Viro- HRK Motta di Livenza Ore 16.00;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia- Consoli McDonald’s Brescia Ore 16.00;

BCC Castellana Grotte-Cave Del Sole Lagonegro Si gioca il 14/01 2023 Ore 20.30 ;

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Pool Libertas Cantù;

Kemas Lamipel Santa Croce- Videx Yuasa Grottazzolina;

Conad Reggio Emilia-Tinet Prata di Pordenone.