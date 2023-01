Vibo stacca tutti, Ravenna ferma Castellana Grotte

ROMA- Importanti verdetti emessi quattro partite della seconda di ritorno A2 Maschile giocate stasera. Il campionato ha una padrona assoluta, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, con il successo sul campo della Videx Yuasa Grottazzolina a portato ad otto lunghezze il vantaggio sulle seconde approfittando della sconfitta della BCC Castellana Grotte che è stata sconfitta sul campo della Consar Ravenna. La Cave del Sole Lagonegro si riavvicina al gruppo in lotta per la salvezza superando in quattro set in casa la Conad Reggio Emilia. Boccata d’ossigeno per la McDonald’s Brescia, che parte male ma poi si prende i tre punti contro la Delta Group Porto Viro.

TUTTE LE SFIDE-

CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA – DELTA GROUP PORTO VIRO-

La Consoli Mcdonald’s Brescia si prende la rivincita con una vittoria pesante contro la Delta Group Porto Viro sfruttando al meglio il nuovo assetto della squadra che gioca con convinzione superando con orgoglio e grinta in rimonta uno dei sestetti più ostici del campionato. La terza vittoria consecutiva cambia gli scenari e dà nuovo energia alla Consoli McDonald’s Centrale. Abrahan MVP, ma è la panchina lunga a pagare con Loglisci, Giani e Petry preziosi innesti che hanno fatto la differenza.

iBrescia festeggia il rientro in rosa di Fabi Bisi, sfruttato per il cambio su Tiberti nel primo parziale, che però va alla Delta, nonostante il buon recupero dei Tucani, arrivati ad un soffio dall’aggancio. Abrahan si fa buon interprete della riscossa del set successivo, sostenuto da Candeli e Gallo, che tengono a distanza gli avversari fino al calo che rischia di compromettere tutto. Tiberti toglie le castagne dal fuoco con difese caparbie e Abrahan lo ripaga, dopo aver annullato la palla set dei veneti. Porto Viro sembra in controllo della terza frazione, ma Loglisci si mette di traverso e permette ai suoi di ribaltare tutto per assicurarsi il primo punto. La svolta è lì: Brescia nel quarto è più carica e sfrutta le nuove combinazioni in campo rese possibili da un doppio cambio più che credibile, con Petry e Giani convincenti. Solide prove anche per Candeli (73%, 11 punti, due ace un muro) e Galliani, con Sarzi Sartori in costante crescita e zona Play-off riconquistata.



I Tucani partono con Tiberti incrociato a Petráš, Abrahan a banda con Galliani, al centro ci sono Candeli e Sarzi Sartori; Franzoni è il libero.

Battocchio schiera Garnica e Krzysiek, Sette e Pierotti in posto quattro con Erati e Sperandio al centro, Russo è il libero.



Break di Porto Viro con Sperandio che chiude la strada a Petry (3-6) sul servizio insidioso di Garnica. Brescia si concede un paio di errori che costringono Zambonardi all’interruzione (8-12), ma il sestetto, dopo il doppio cambio Giani-Bisi per Petry- Tiberti, non trova il cambio-palla. Loglisci prova a dare solidità alla seconda linea, poi sono i due ace di Candeli a ridurre la distanza (13-16). Krzysiek mette out e Petry insacca la palla pesante del pareggio, dopo l’ace di Gallo (17-19). Abrahan si fa sentire e i Tucani arrivano ad un soffio, ma Sperandio porta gli ospiti al set point e fa suo il parziale con un muro su Gallo (22-25).



Bisi si riprende il posto due e il ritmo cambia sul buon turno dai nove metri di Abrahan (3-0). Galliani e il cubano strappano (8-3), con l’aiuto di Candeli che chiude il primo tempo del 12-7. L’attacco di casa ha una marcia in più (17-11) eppure la Delta ricuce grazie a tre errori di casa e all’ace di Sette, agganciando a 21 e girando a proprio favore il break. Battocchio butta in mischia Bellei e Zorzi, ma Sarzi Sartori mette in difficoltà la ricezione ospite e permette ad Abrahan di arrivare al primo set ball. La difesa acrobatica del solito Tiberti consente al cubano di regalare molta gioia al folto pubblico del San Filippo (26-24).



Dopo un avvio con un po’ di confusione in campo, l’ace del capitano e il muro di Gallo su Pierotti valgono il sorpasso (9-8), subito bilanciato dal doppio servizio vincente di Krzysiek. Il block ospite funziona di nuovo a regime con Erati granitico (13-15) e il parziale si incrina, con un paio di palleggi dubbi non sanzionati che innervosiscono i biancazzurri (16-20). Bisi mura per il 18-20, poi Giani è perfetto in battuta, consentendo ai Tucani un pareggio di rabbia: Loglisci è protagonista del finale, con due difese spaventose che portano alla palla set per Brescia, chiusa da un furioso Gavilan (25-23).



La Consoli è carica: Tiberti fa miracoli e Abrahan non si fa trovare impreparato (7-4). Sarzi mette giù un bel primo tempo, ma anche Krzysiek (12-10). I Tucani toccano e ricostruiscono con Bisi, Candeli e Galliani (21-18). Sarzi Sartori cresce anche a muro, come Gallo, che sentenzia su Pierotti (19-24). L’attacco out dell’opposto polacco e una manna che vale il boato da tre punti del San Filippo (25-19).



I PROTAGONISTI-

Lorenzo Giani (Consoli Brescia)- « Una partita bella e combattuta, una rivincita che arriva grazie alla maggiore convinzione che stiamo maturando, ora che abbiamo qualche innesto in più e in allenamento stiamo alzando il livello. Oggi abbiamo visto che tuti possono dare un contributo utile ».

IL TABELLINO-

CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (22-25, 26-24, 25-23, 25-19)

CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA: Tiberti 0, Galliani 20, Sarzi Sartori 3, Petras 2, Gavilan 24, Candeli 11, Bisi 11, Giani 0, Loglisci 2, Franzoni (L), Mijatovic 0. N.E. Togni, Rizzetti, Gatto. All. Zambonardi.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 2, Pierotti 14, Sperandio 9, Krzysiek 20, Sette 14, Erati 7, Vedovotto 0, Russo (L), Zorzi 0, Bellei 1, Barone 1. N.E. Lamprecht, Maccarone, Iervolino. All. Battocchio.

ARBITRI: Santoro, Prati.

NOTE – durata set: 29′, 39′, 37′, 27′; tot: 132′.

CONSAR RCM RAVENNA – BCC CASTELLANA GROTTE-

IL TABELLINO-

CONSAR RCM RAVENNA – BCC CASTELLANA GROTTE 3-1 (16-25, 25-20, 25-23, 25-18)

CONSAR RCM RAVENNA: Mancini 2, Orioli 9, Arasomwan 13, Bovolenta 24, Ngapeth 4, Comparoni 9, Goi (L), Pinali 7, Orto 0, Monopoli 0. N.E. Truocchio, Chiella, Tomassini, Ceban. All. Bonitta.

BCC CASTELLANA GROTTE: Jukoski 2, Tiozzo 19, Presta 12, Lopes Nery 14, Di Silvestre 6, Zamagni 6, Longo 0, Ndrecaj 0, Marchisio (L), Cattaneo 5, Carelli 1. N.E. De Santis, Sportelli. All. Cannestracci.

ARBITRI: Mesiano, Venturi.

NOTE – durata set: 22′, 31′, 31′, 27′; tot: 111′.

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA-

Nel primo primo impegno del 2023 la Tonno Callipo Calabria infila la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia superando in rimonta al termine di quattro parziali una volitiva Videx Yuasa Grottazzolina. In terra marchigiana la squadra guidata dal tecnico Cezar Douglas si è dimostrata abile a saltare con disinvoltura un iniziale momento di difficoltà, per poi ritrovare il bandolo della matassa e mettere a segno una vittoria piena che le consente di consolidare la leadership nella graduatoria generale a quota 35 punti distanziando di otto lunghezze la coppia formata da Castellana Grotte e Santa Croce (27) con i pugliesi sconfitti a Ravenna 3-1 mentre i toscani hanno vinto a Cantù per 3-1. A quota 26 troviamo Bergamo sconfitta sempre in quattro parziali a Pordenone.

Turno più che favorevole per la squadra giallorossa che ormai ha issato lo spennaker per gestire l’ampio vantaggio conquistato e chiudere senza patemi d’animo la regular season al primo posto.

La dodicesima vittoria stagionale è stata costruita sull’asse Paul Buchegger-Nikola Mijailovic (rispettivamente 26 e 11 punti con un’efficienza di reparto superiore al 75%) nel contesto di un’ottima prestazione corale della squadra. Da segnalare in cabina di regia la prestazione dell’abruzzese Lorenzo Piazza che ha sostituito il capitano Santiago Orduna, in panchina e a riposo precauzionale. Prezioso il contributo al centro dei veterani Candellaro (7 punti) e Tondo (8 punti) e del libero Cavaccini che ha registrato un ottimo 62% di positività in ricezione.

Partenza a fari spenti (25-17) per Vibo in un set in cui oltre ai 5 errori al servizio dei giallorossi è stato l’opposto Nielsen a far pendere il piatto della bilancia dalla parte dei locali con 7 punti (con 3 ace al fulmicotone) spalleggiato dagli altri due attaccanti Vecchi e Bonacic (autori di 3 punti ciascuno). Bisogna rimarcare l’ottimo 61% in attacco di Grottazzolina. Nel secondo parziale la Callipo, grazie alla verve offensiva dell’opposto Buchegger, è riuscita a rimettere la contesa sui binari del giusto equilibrio (18-25). Per l’austriaco dieci i punti complessivi realizzati (di cui 9 in attacco e 1 a muro) con l’89 % di positività offensiva. A dargli manforte lo schiacciatore Mijailovic, autore di 5 punti. Stesso trend nel terzo parziale con i giallorossi a prendere subito un discreto margine di vantaggio (5-8, 9-16, 14-21) consolidato con il 17-25 del meritato sorpasso siglato da Buchegger che ha bucato il muro avversario. La squadra di casa è stata brava a non scoraggiarsi e fare quasi sempre gara di testa fino al 18-17 quando ha subìto il letale break di 8-2 propiziato da tre errori consecutivi dei marchigiani e che ha consentito al team vibonese di prendere il largo e chiudere set (20-25) e partita (1-3).

IL TABELLINO-

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 1-3 (25-17, 18-25, 17-25, 20-25)

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Marchiani 1, Vecchi 12, Bartolucci 6, Nielsen 24, Bonacic 9, Cubito 5, Romiti (L), Focosi 0, Ferrini 0. N.E. Giorgini, Leli, Pison. All. Ortenzi.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Piazza 1, Fedrizzi 3, Candellaro 7, Buchegger 26, Mijailovic 11, Tondo 8, Tallone 3, Cavaccini (L), Terpin 9. N.E. Carta, Balestra, Orduna, Belluomo. All. Douglas.

ARBITRI: Jacobacci, Rolla.

NOTE – durata set: 22′, 23′, 25′, 25′; tot: 95′.

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO – CONAD REGGIO EMILIA-

Prima vittoria del 2023 per la Cave del Sole che vince contro Reggio Emilia e trova tre punti importanti in chiave classifica. Una gara che non inizia bene per i biancorossi che però poi cambiano marcia che portano a casa tre preziosissimi punti.

Primo set in parziale equilibrio poi Reggio Emilia allunga e quando trova il massimo vantaggio sul 12-18, Izzo e compagni riescono a ribaltare completamente lo score. Due ace di Armenante, errori di Reggio e il muro biancorosso guadagna terreno. Si arriva al 19 pari e al sorpasso poi di Lagonegro che mantiene poi la distanza e chiude il set. Nel secondo ancora Conad in avanti e ancora un ribaltamento di fronte: dal 10-12 al 16-14 poi Lagonegro ingrana e nonostante nel finale ci sia un recupero di Reggio i lagonegresi chiudono il set. Un terzo set più equilibrato, Reggio trova il vantaggio e Lagonegro nel finale nonostante recuperi terreno non riesce a chiudere la gara. Quarto set solo inizialmente in equilibrio, poi Lagonegro ingrana e si invola con facilità verso il finale e i primi tre out della stagione. Protagonista del match sicuramente il muro biancorosso che a fine gara fa registrare ben 18 muri punti per la Cave del Sole.

Primo set in equilibrio fino al primo allungo degli ospiti sul 5-8 e con mister Barbiero che chiama il tempo. Al rientro allunga il suo vantaggio la Conad che sfrutta anche gli errori dei padroni di casa. Reggio così si porta sul 9-13, Wagner non riesce ad andare a segno e sul 11-16 mister Barbiero cambia la diagonale e inserisce Biasotto Morgan al posto del brasiliano e Mastrangelo al posto di Izzo. Non cambia il gioco dei biancorossi che vedono Reggio Emilia fare il suo gioco (12-18). Dopo poco mister Barbiero ripristina la sua diagonale titolare e Armenante prova ad accorciare le distanze con due ace (14-18). Due attacchi out di Reggio Emilia riportano Lagonegro in gioco 16-18, il servizio di Armenante mette ancora in difficoltà la difesa avversaria: è -1. Il muro biancorosso poi ristabilisce la parità sul 19 punto, sorpasso della Cave del Sole con l’invasione di Sperotto. Cantagalli la manda in out per il +2 Lagonegro che poi è brava a mantenere il distacco e chiudere il set con un muro.

Secondo set inizia ancora la Conad in avanti 1-4 poi Wagner accorcia con una diagonale sul 4-5 il pareggio al settimo punto arriva con un ace di Armenante. Sul 9-12 Conad mister Barbiero rileva Wagner e inserisce Biasotto Morgan, poi Boscardini fa sul 10-12 e il pareggio arriva con un muro di Armenante sul 14-14. Continua la fase positiva di Lagonegro che si porta sul 16-14 e mister Cantagalli chiama i suoi. Allunga ancora la Cave del Sole con un muro di Biasotto e Panciocco sul 20-16 e Cantagalli deve spendere anche il secondo time out. Al rientro biancorossi a +5 , ma poi subiscono un rientro di Cantagalli e compagni sul 23-20. Un mani out di Cantagalli fa segnare il 23-21 ma si ferma la rimonta emiliana e ancora il muro biancorosso permette alla Cave del Sole di aggiudicarsi il 2 set.

Terzo set in equilibrio iniziale poi Reggio Emilia si porta sul 4-6 e si procede nuovamente punto a punto. Sul 8-11 , Armenante trova il 11-13, sempre il calabrese in maglia lucana con diagonale accorcia le distanze poi il muro biancorosso che è stato già decisivo nei set precedenti, si rende protagonista. Sul 15-15 un muro di Bonola riporta la Cave del Sole in parità e mister Cantagalli chiama il tempo si procede ancora punto a punto Mian trova un ace sul 17-18. Parte finale del set molto equilibrata con un punto per parte, Mian trova il primo set point sul 23-24. Ultimi due punti con Lagonegro che commette errori e concede a Reggio di aggiudicarsi il set.

Terzo set inizia con un ace di Bonola poi Lagonegro riesce a portarsi sul 4-1, Mian trova il tocco sul muro di Bonola e Reggio accorcia sul 6-5. Lagonegro si riporta ancora in vantaggio sul 8-5 e mister Cantagalli chiama i suoi. Mariano viene poi bloccato sul 10-7, ancora il muro biancorosso ferma Cantagalli 13-9. Il muro della Cave del Sole è ancora il fondamentale decisivo sul 16-9, un fallo di rotazione di Reggio permette il +10 Lagonegro 19-9, Armenante picchia sul muro e trova un mani out. Lecat subentrato a Panciocco a metà set, trova il punto del 22-11, Lagonegro si procura il match point poi Armenante con un lungolinea la chiude.

IL TABELLINO-

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO – CONAD REGGIO EMILIA 3-1 (25-21, 25-21, 24-26, 25-13)

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Izzo 3, Armenante 15, Bonola 10, Pereira Da Silva 9, Panciocco 10, Biasotto M. 3, El Moudden (L), Mastrangelo 0, Di Carlo (L), Biasotto M. M. 3, Lecat 2, Orlando Boscardini 7. N.E. Azaz El Saidy. All. Barbiero.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 0, Perotto 5, Caciagli 10, Cantagalli D. 16, Mariano 8, Volpe 8, Mian 6, Santambrogio 1, Cantagalli M. (L), Elia 0. N.E. Torchia, Meschiari, Suraci. All. Cantagalli.

ARBITRI: Gasparro, Grassia.

NOTE – durata set: 29′, 27′, 33′, 23′; tot: 112′.

I RISULTATI-

Tinet Prata di Pordenone-Agnelli Tipiesse Bergamo 3-1 (25-21, 17-25, 25-20, 25-19) Giocata ieri;

Pool Libertas Cantù-Kemas Lamipel Santa Croce 1-3 (23-25, 19-25, 31-29, 19-25) Giocata ieri;

HRK Motta di Livenza-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2 (25-20, 22-25, 24-26, 25-16, 19-17) Giocata ieri;

Videx Yuasa Grottazzolina-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (25-17, 18-25, 17-25, 20-25);

Cave del Sole Lagonegro-Conad Reggio Emilia 3-1 (25-21, 25-21, 24-26, 25-13);

Consar RCM Ravenna-BCC Castellana Grotte 3-1 (16-25, 25-20, 25-23, 25-18);

Consoli McDonald’s Brescia-Delta Group Porto Viro 3-1 (22-25, 26-24, 25-23, 25-19)

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 35, BCC Castellana Grotte 27, Kemas Lamipel Santa Croce 27, Agnelli Tipiesse Bergamo 26, Delta Group Porto Viro 23, Pool Libertas Cantù 23, Consoli McDonald’s Brescia 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, Tinet Prata di Pordenone 22, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 21, Consar RCM Ravenna 21, Conad Reggio Emilia 20, Cave del Sole Lagonegro 18, HRK Motta di Livenza 7.

IL PROSSIMO TURNO-15/01 2023 Ore 18.00-

Agnelli Tipiesse Bergamo-Consar Ravenna;

Delta Group Porto Viro- HRK Motta di Livenza Ore 16.00;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia- Consoli McDonald’s Brescia Ore 16.00;

BCC Castellana Grotte-Cave Del Sole Lagonegro Si gioca il 14/01 2023 Ore 20.30 ;

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Pool Libertas Cantù;

Kemas Lamipel Santa Croce- Videx Yuasa Grottazzolina